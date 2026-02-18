Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Bùi Huy Cận (công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cơ sở 3) cho biết, không có loại thịt nào hoàn toàn “tốt” hay “xấu” cho tất cả mọi người. Việc lựa chọn loại thịt nào nên ăn nhiều trong dịp Tết cần dựa trên thành phần dinh dưỡng, cách chế biến và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Thịt lợn

Đây là loại thịt phổ biến nhất trong bữa ăn ngày Tết của người Việt, xuất hiện trong các món như thịt kho, giò chả, nem rán. Ưu điểm của thịt lợn là dễ chế biến, giàu protein và vitamin nhóm B. Tuy nhiên, các phần thịt thường dùng trong dịp Tết như ba chỉ, chân giò, da và mỡ lại chứa nhiều chất béo bão hòa.

Nếu ăn thường xuyên với số lượng lớn, đặc biệt dưới dạng kho mặn, ngọt hoặc chiên rán, thịt lợn có thể làm tăng mỡ máu và ảnh hưởng không tốt đến tim mạch. Với người có mỡ máu cao, tăng huyết áp hoặc thừa cân, thịt lợn không phải là loại nên ăn nhiều trong ngày Tết, mà chỉ nên chọn phần nạc và dùng ở mức vừa phải.

Thịt gà được ưu ái hơn các loại thịt khác. Ảnh: Hoa Linh.

Thịt bò giàu dinh dưỡng, không nên ăn nhiều trong thời gian ngắn

Thịt bò giàu protein, sắt và kẽm, có lợi cho người thiếu máu hoặc cần phục hồi thể lực. Tuy nhiên, đây vẫn là thịt đỏ, chứa chất béo bão hòa và purin yếu tố làm tăng acid uric trong máu.

Ăn nhiều thịt bò trong thời gian ngắn có thể làm tăng cholesterol LDL và tăng nguy cơ gout, đặc biệt ở người có bệnh nền. Ngoài ra, các món bò nướng, bò xào đậm gia vị hoặc ăn kèm nước chấm mặn cũng không phù hợp với người tăng huyết áp. Vì vậy, thịt bò không phải lựa chọn nên ăn nhiều liên tục trong những ngày Tết mà chỉ nên dùng xen kẽ.

Thịt gà - lựa chọn phù hợp

So với thịt lợn và thịt bò, thịt gà - đặc biệt là phần ức gà được xem là lựa chọn có lợi hơn cho sức khỏe và phù hợp để ăn nhiều hơn trong dịp Tết. Thịt gà cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo bão hòa, dễ tiêu hóa và ít gây gánh nặng cho tim mạch.

Với người cao tuổi, người có mỡ máu cao, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc gout, thịt gà chế biến theo cách luộc, hấp, nấu canh là lựa chọn an toàn và hợp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý da gà chứa nhiều mỡ, vì vậy ăn nhiều da gà hoặc các món gà chiên, quay vẫn làm tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Vì vậy, nếu phải chọn một loại thịt nên ăn nhiều hơn trong dịp Tết, thịt gà nạc là lựa chọn phù hợp cho đa số mọi người.

Từ góc độ dinh dưỡng, bác sĩ Cận nhấn mạnh không nên chỉ tập trung vào một loại thịt trong suốt những ngày Tết. Việc luân phiên giữa thịt gà, lợn nạc và bò với lượng hợp lý, kết hợp thêm cá, đậu và trứng sẽ giúp khẩu phần cân đối hơn.

Bên cạnh đó, cách chế biến và an toàn thực phẩm cũng đóng vai trò quyết định. Bạn nên ưu tiên các món luộc, hấp, nấu canh; hạn chế kho mặn, chiên rán nhiều dầu mỡ và chọn thực phẩm “tươi, sạch”, có nguồn gốc rõ ràng.