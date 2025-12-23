Lời chúc Giáng sinh cho người yêu xa

1. Mùa Giáng sinh này sẽ trở nên lạnh lẽo khi anh không có em ở bên cạnh. Hứa với anh sẽ mãi yêu và luôn bên cạnh anh, em nhé! Chúc em Giáng sinh an lành, ấm áp và bình an! Anh mãi yêu em!

2. Dù cách nhau hàng trăm cây số, nhưng đêm Giáng sinh này anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của em. Chúc em một mùa Noel an lành và hãy nhớ rằng anh luôn yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ.

Ảnh minh họa: Hà Nguyễn

3. Giáng sinh năm nay không có em bên cạnh, nhưng trái tim anh lúc nào cũng hướng về em. Chúc người con gái anh thương một mùa Noel đầy niềm vui và hạnh phúc.

4. Giáng sinh năm nay có thể xa nhau nhưng tình yêu của chúng ta vẫn ấm áp như ngọn nến. Em luôn ở trong trái tim anh. Merry Christmas, tình yêu của anh!

5. Noel này thiếu anh, nhưng em vẫn thấy ấm áp vì có tình yêu của anh. Chúc anh ngủ ngon trong yêu thương của em. Mong Giáng sinh năm sau chúng ta sẽ đón cùng nhau. Yêu anh thật nhiều.

6. Giáng sinh xa nhau thật không trọn vẹn nhưng lại giúp chúng ta trân trọng nhau hơn. Mỗi ngày trôi qua là ngày gần hơn đến lúc mình gặp lại. Chúc anh Noel vui vẻ, người yêu của em!

7. Em nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của anh... Tất cả trở nên quý giá hơn khi xa cách. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, vì anh là kho báu và là cả cuộc đời của em! Chúc anh Giáng sinh ấm áp, an lành.