1. Mùa Giáng sinh này sẽ trở nên lạnh lẽo khi anh không có em ở bên cạnh. Hứa với anh sẽ mãi yêu và luôn bên cạnh anh, em nhé! Chúc em Giáng sinh an lành, ấm áp và bình an! Anh mãi yêu em!
2. Dù cách nhau hàng trăm cây số, nhưng đêm Giáng sinh này anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của em. Chúc em một mùa Noel an lành và hãy nhớ rằng anh luôn yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ.
3. Giáng sinh năm nay không có em bên cạnh, nhưng trái tim anh lúc nào cũng hướng về em. Chúc người con gái anh thương một mùa Noel đầy niềm vui và hạnh phúc.
4. Giáng sinh năm nay có thể xa nhau nhưng tình yêu của chúng ta vẫn ấm áp như ngọn nến. Em luôn ở trong trái tim anh. Merry Christmas, tình yêu của anh!
5. Noel này thiếu anh, nhưng em vẫn thấy ấm áp vì có tình yêu của anh. Chúc anh ngủ ngon trong yêu thương của em. Mong Giáng sinh năm sau chúng ta sẽ đón cùng nhau. Yêu anh thật nhiều.
6. Giáng sinh xa nhau thật không trọn vẹn nhưng lại giúp chúng ta trân trọng nhau hơn. Mỗi ngày trôi qua là ngày gần hơn đến lúc mình gặp lại. Chúc anh Noel vui vẻ, người yêu của em!
7. Em nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của anh... Tất cả trở nên quý giá hơn khi xa cách. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, vì anh là kho báu và là cả cuộc đời của em! Chúc anh Giáng sinh ấm áp, an lành.
8. Noel của em năm nay sẽ không còn giá rét và cô đơn nữa vì em biết sẽ có một vòng tay ấm áp luôn che chở, ôm lấy em. Người em yêu à! Anh hãy luôn hạnh phúc, bình an và yêu em thật nhiều nhé! Merry Christmas!
9. Chúc người em thương một Noel thật vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Đừng để bị cảm lạnh, chỉ được cảm nắng em thôi, biết chưa! Merry Christmas!
10. Anh à! Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại về. Em mong chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau và trải qua thật nhiều mùa Noel nữa anh nhé!
11. Anh có biết không chàng trai! Những mùa Giáng sinh trước, em đều rất ganh tỵ khi thấy các cặp đôi tay trong tay. Nhưng năm nay đã khác rồi, em đã có anh! Em yêu anh! Merry Christmas!
12. Chàng trai à! Dù anh có bận gì trong đêm Giáng sinh thì hãy nhớ rằng vẫn có người con gái luôn chờ đợi anh quay về. Em yêu anh! Merry Christmas!
13. Anh yêu à! Cảm ơn anh đã làm em hạnh phúc. Em cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất! Chúc anh mọi điều tốt lành!
14. Tình yêu của chúng ta là một kho báu mà không có món quà nào dưới gốc cây thông có thể sánh được. Anh cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên cạnh anh! Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc nhé, tình yêu của anh!
15. Cô gái anh yêu à! Chúc em luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh mong chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Anh hạnh phúc khi được thấy em cười mỗi ngày. Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé, một nửa của đời anh!
16. Noel này, anh có một điều ước. Anh mong chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ mãi yêu em như lúc ban đầu. Chúc người anh yêu một Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
17. Em chính là món quà quý giá và đẹp nhất mà anh tìm thấy. Cảm ơn Chúa vì đã gửi một thiên thần như em đến với cuộc đời anh. Chúc em có một Giáng sinh thật vui vẻ, tình yêu của anh!
18. Cho dù có đi đến phương trời nào thì anh cũng vẫn mãi yêu em, dành tình cảm trọn vẹn cho em. Chúc em một Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc… Yêu em nhiều!