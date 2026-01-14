Theo phản ánh của người dân, trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 tại Tuyên Quang đã gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường, cơ sở vật chất và tài sản. Nhiều giấy tờ quan trọng của người dân cũng bị nước lũ nhấn chìm, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Người dân thắc mắc, trong trường hợp bị thiên tai như trên dẫn đến người dân bị mất hoặc hỏng sổ đỏ thì có được cấp lại không? Người dân phải đến đâu để xin cấp lại, thủ tục gồm những gì?

Công dân cũng đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp lại trong các trường hợp cụ thể như sổ đỏ bị hỏng, sổ bị mất mà người dân không nhớ số seri, không nhớ số thửa, số tờ bản đồ.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại Mục VII và Mục VIII nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận do bị hư hỏng và cấp lại giấy chứng nhận đã cấp do bị mất.

Cụ thể, mục VII quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp. Trong đó có trường hợp cấp đổi do giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo nghị định này và giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra, hồ sơ có thể kèm theo mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất trong các trường hợp phải trích đo theo quy định tại điểm h và các điểm a, b, c, d, đ, e, g Mục 1 Phần VII Phụ lục I, nếu người sử dụng đất có nhu cầu xác định lại kích thước, diện tích thửa đất.

Tại mục VIII quy định về trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã cấp do bị mất.

Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 1 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo quy định, hồ sơ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo nghị định này.

Cùng với đó là mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.