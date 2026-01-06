Theo phản ánh của công dân, ngày 30/9/2004, UBND thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ bà Đinh Thị Oanh.

Hiện nay, bà Đinh Thị Kim Oanh đề nghị được đính chính thông tin người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ “hộ bà Đinh Thị Oanh” thành “Đinh Thị Kim Oanh”.

Để làm thủ tục, bà Oanh cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đinh Thị Oanh và căn cước công dân đứng tên Đinh Thị Kim Oanh. Tuy nhiên, ngoài các giấy tờ trên, bà không cung cấp được tài liệu chứng minh có sai sót về thông tin người được cấp giấy chứng nhận tại thời điểm đề nghị đính chính. Đồng thời, bà cũng không có giấy tờ chứng minh sai sót liên quan đến thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp.

UBND phường sau đó đã thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai để xem xét. Tuy nhiên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả lời không tìm thấy hồ sơ cấp giấy chứng nhận nêu trên.

Theo quy định tại mục 2 và mục 3, phần XIV, mục C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, việc người sử dụng đất không cung cấp được giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp; không có hồ sơ cấp giấy chứng nhận đã cấp để kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót thì không có cơ sở để đính chính giấy chứng nhận đã cấp.

Trước vướng mắc này, công dân đặt câu hỏi hướng xử lý đối với trường hợp nêu trên được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại điểm a khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai quy định đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong trường hợp có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính.

Trình tự, thủ tục đính chính sai sót được thực hiện theo quy định tại mục XIV nội dung C thuộc Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, trường hợp người sử dụng đất đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận thì phải cung cấp được giấy tờ chứng minh có sai sót.

Nếu không có căn cứ chứng minh và không có hồ sơ cấp giấy chứng nhận để đối chiếu, cơ quan có thẩm quyền không có cơ sở pháp lý để thực hiện việc đính chính.