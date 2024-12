Cụ thể, đối với hai chung cư tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân là chung cư Golden West, lô 2,5HH đường Lê Văn Thiêm do CTCP Phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư và chung cư The Legacy, số 106 Đường Ngụy Như Kon Tum của CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chưa thực hiện việc cấp sổ hồng cho các căn hộ do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại dự án theo quy định.

Chung cư Golden West trên đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) do Vietradico làm chủ đầu tư. Ảnh: Hồng Khanh

Tại dự án chung cư Starcity Center, ô đất ký hiệu HH, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt làm chủ đầu tư, UBND thành phố cho biết, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các công trình có ký hiệu: A, B, C, D, G, H. Hiện nay, Sở TN-MT đã và đang thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư tại các công trình có ký hiệu A, B, D, H.

Công trình có ký hiệu C và G chưa thực hiện việc cấp sổ hồng cho các căn hộ do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở TN-MT để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại dự án theo quy định.

Còn tại dự án Khu văn phòng - dịch vụ và nhà ở Viet Duc Complex ở ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do CTCP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức là đại diện cho liên danh (CTCP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức; CTCP Kinh doanh vật tư và Xây dựng; CTCP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp) làm chủ đầu tư, hiện nay, CTCP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức đã nộp hồ sơ kiểm tra pháp lý phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận tại Sở TN-MT. Sở đang thực hiện theo quy định.

Đối với các chung cư trên, UBND TP Hà Nội thông tin thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2025.

Bàn giao khu tập thể sang thành phố quản lý

Trả lời cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân tập thể Cơ khí chính xác (tổ 14 khu dân cư Tó), khu tập thể Sành sử thủy tinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, UBND TP. Hà Nội cho biết, về nguồn gốc sử dụng, nhà có nguồn gốc được Nhà máy Cơ khí chính xác số I phân cho 13 hộ gia đình năm 1986. Các hộ được phân hai dãy nhà ở tập thể cấp 4 với tổng diện tích được phân là 451m2, trong đó diện tích được phân để làm nhà ở là 226m2, diện tích đất lưu không và sân chung là 225m2.

Về hiện trạng sử dụng đất, diện tích thực tế hiện các hộ đang sử dụng chênh tăng so với diện tích trong đơn xin xác nhận. Hiện tại, các hộ đã tự xây dựng nhà ở kiên cố từ 2 tầng đến 4 tầng, một số hộ dân đã mua bán, chuyển nhượng qua nhiều chủ sử dụng.

Hồi tháng 4/2023, UBND quận Thanh Xuân có văn bản gửi UBND phường Nhân Chính về việc cấp giấy chứng nhận cho 11 trường hợp trên. UBND quận yêu cầu UBND các phường tổ chức rà, có văn bản, hồ sơ gửi UBND quận để đề nghị chuyển giao sang UBND thành phố, để các cơ quan chức năng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

UBND phường Nhân Chính đã tổ chức họp với Công ty Cơ khí chính xác (cơ quan chủ quản), Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Thanh Xuân và các hộ dân để hướng dẫn việc bàn giao khu tập thể trên sang thành phố quản lý làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

“Sau khi hoàn thành việc bàn giao, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sẽ được thực hiện theo quy định”, UBND TP Hà Nội thông tin.