Khi một quan chức cấp cao đang dính vào bê bối cần một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm công khai từ tổng thống, đó thường là dấu hiệu chắc chắn cho thấy họ sắp phải ra đi. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, ông Hegseth đang bắt đầu giống như Bộ trưởng Chiến tranh có tới 9 mạng.

Sau khi vượt qua cuộc tranh luận gay gắt về phê chuẩn, bao gồm cả những chi tiết gây tổn hại đến đời tư, ông Hegseth hiện lại vướng vào những tranh cãi khác, có thể dẫn đến việc chấm dứt sự nghiệp. Hãng tin CNN cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth đang phải đối mặt với 2 bê bối kịch tính ở Washington cùng những lời kêu gọi từ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Một báo cáo mới của cơ quan giám sát chính phủ phát hiện, Bộ trưởng Hegseth đã mạo hiểm tiết lộ thông tin quân sự nhạy cảm, có thể gây nguy hiểm cho quân Mỹ và các mục tiêu nhiệm vụ của nước này khi ông sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để chia sẻ các kế hoạch tấn công mật nhắm vào nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. CNN dẫn 4 nguồn tin nắm được báo cáo cho biết, vụ việc trên xảy ra vào tháng 3.

Ngoài ra, một cơn bão tranh cãi đang ngày càng mạnh lên xoay quanh những mệnh lệnh ông Hegseth ban hành và những gì quan chức này biết về cuộc tấn công thứ 2 nhằm vào một con tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe vào ngày 2/9, vốn hạ sát những người còn sống sót trên tàu sau cuộc tấn công thứ nhất. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng những người liên quan có thể phạm tội ác chiến tranh.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định ông không biết về cuộc tấn công thứ 2. Song, vị đô đốc ra lệnh mở cuộc tập kích tiếp theo vào tàu nghi chở ma túy lại chính là người được ông Hegseth ủng hộ hoàn toàn.

Những phản ứng dữ dội đối với cả hai vụ việc đang gây rắc rối cho Tổng thống Trump khi tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông giảm mạnh và đảng Cộng hòa đang lo lắng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Trong những trường hợp như vậy, Nhà Trắng thường đi tới kết luận nên sa thải quan chức đang vướng bê bối.

Tuy nhiên, cho tới hiện tại, Tổng thống Trump vẫn ủng hộ ông Hegseth. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 3/12 chia sẻ với CNN rằng, Bộ trưởng Hegseth vẫn được người đứng đầu nước Mỹ ủng hộ và báo cáo của tổng thanh tra đã chứng minh không có thông tin mật nào bị rò rỉ, các chiến dịch vẫn diễn ra an toàn dù tin nhắn được các quan chức trao đổi qua ứng dụng Signal.

Một số quan chức chính quyền Mỹ đề nghị giấu tên nói với tờ The Independent rằng, ông Trump sẽ không sa thải Bộ trưởng Hegseth vì một số lý do.

Thứ nhất, ông Trump có thể rất lo lắng về những thông tin rằng Bộ trưởng Chiến tranh đã chỉ đạo cho lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ bắn vào những người sống sót không có khả năng tự vệ, ngay cả khi Washington tin đó là những kẻ khủng bố ma túy. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng không muốn xáo trộn nhân sự nội các trong nhiệm kỳ thứ 2.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Ngoại trưởng của ông Trump đã bị sa thải hoặc từ chức chóng vánh trong vòng 6 tháng. Vào năm thứ 2 của nhiệm kỳ này, ông Trump để mất Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Quốc phòng.

Sau trải nghiệm đó, các quan chức và những người thân cận ông Trump tiết lộ, nhà lãnh đạo này muốn duy trì hình ảnh một nội các tương đối ổn định so với chính quyền đầu tiên. Đó là lý do tại sao ông vẫn ủng hộ Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cũng như những người được bổ nhiệm đang gặp nhiều vấn đề như Giám đốc FBI Kash Patel và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard, mặc dù mỗi người trong số họ đều khiến ông và các trợ lý phải đau đầu.

Lý do cuối cùng là các cuộc điều tra của Ủy ban vũ trang thuộc Hạ viện và Thượng viện Mỹ có thể khiến việc sa thải ông Hegseth được coi là sự thừa nhận ngầm rằng chính quyền đã sai lầm. Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu nghi chở ma túy đang giữ một vị trí nổi bật trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump, các quan chức không muốn thể hiện bất kỳ nghi ngờ nào về những việc họ đang làm.