Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe. Video: X/White House

Báo Washington Post tuần trước đưa tin, Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công bất thường thứ 2 nhằm tiêu diệt toàn bộ những người còn sống sót sau một vụ tấn công vào tàu nghi chở ma túy trên vùng biển quốc tế hồi tháng 9.

Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen và Tim Kaine, đều là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết hôm 30/11, nếu thông tin trên chính xác, việc ra lệnh như vậy sẽ bị coi là phạm tội ác chiến tranh.

Dù hoài nghi về tính chính xác của thông tin do của Washington Post đưa nhưng đảng Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại các mệnh lệnh của ông Hegseth là bất hợp pháp nếu diễn ra đúng như báo cáo.

Các nhà lãnh đạo lưỡng đảng của Ủy ban Vũ trang tại cả thượng viện lẫn hạ viện đã cam kết điều tra vấn đề trên. Trong đó, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Wicker và nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed hứa sẽ "giám sát chặt chẽ" các cuộc tấn công kép.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/11 cho biết, ông tin Bộ trưởng Hegseth không ra lệnh tấn công lần thứ 2 vào một tàu nghi chở ma túy tại vùng biển Caribe sau khi cuộc tấn công đầu tiên không tiêu diệt tất cả những người trên tàu. Trong cuộc họp báo diễn ra trên chuyên cơ Không lực 1, ông Trump nói: "Pete Hegseth nói với tôi, ông ấy không làm như vậy. Tôi tin 100%".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/11, ông Hegesth cho biết: "Các hoạt động hiện tại của chúng tôi ở vùng Caribe là hợp pháp theo cả luật pháp Mỹ và quốc tế. Tất cả các hành động đều tuân thủ luật xung đột vũ trang và được các luật sư quân sự và dân sự giỏi nhất, từ trên xuống dưới trong chuỗi chỉ huy phê duyệt".