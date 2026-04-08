Báo The Guardian đưa tin, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 7/4 (giờ Mỹ), dự thảo nghị quyết có nội dung liên quan đến eo biển Hormuz do Bahrain đề xuất và được Mỹ ủng hộ đã nhận 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 7/4. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Nga và Trung Quốc, 2 thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo trên, trong khi 2 quốc gia khác là Pakistan và Colombia bỏ phiếu trắng.

Được biết, nội dung bản dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất có nội dung yêu cầu Iran “ngay lập tức ngừng tất cả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và mọi nỗ lực cản trở luồng giao thương và quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”. Ngoài ra, dự thảo cũng kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự quan trọng như hệ thống cấp nước và dầu khí.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, người chủ trì cuộc họp, sau đó lấy làm tiếc khi nghị quyết trên không được thông qua.

“Việc không thông qua nghị quyết đã gửi tín hiệu sai lầm cho thế giới. Tín hiệu này cho thấy mối đe dọa đối với những tuyến hàng hải quốc tế có thể bị bỏ qua mà không có bất kỳ hành động quyết đoán nào từ tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, ông Al Zayani nhận xét.