Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 3/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để bắn nổ 1 xe tăng T-62 của Nga ở tiền tuyến Kupiansk.

"Lữ đoàn Cơ giới Độc lập Số 14 đã thành công bắn cháy chiến xa của đối thủ trong đêm. Ngoài xe tăng T-62, chúng ta cũng khiến Nga tổn thất 1 thiết bị tác chiến điện tử và nhiều UAV chưa được triển khai", phía Ukraine cho biết.

Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết, Nga đã tổn thất gần 300 xe tăng T-62 các loại kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.

UAV Ukraine bắn nổ xe tăng T-62 và nhiều loại khí tài Nga ở Kupiansk. Video: Defense Express

Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960 để đối phó mẫu FV4201 Chieftain của Anh và M60 Patton Mỹ. Những chiếc cuối cùng được xuất xưởng năm 1975.

Là phiên bản cải tiến sâu từ xe tăng chủ lực T-55, xe tăng T-62 có thiết kế “thời thượng” ở thời điểm ra mắt, với trọng tâm thấp, kích thước nhỏ và hỏa lực vượt trội. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn hiện nay, xe tăng T-62 với hệ thống hỏa lực pháo 115mm đã không còn đủ khả năng tác chiến với các loại thiết giáp hiện đại.

Theo giới chức quân sự Nga, những xe tăng T-62 còn lại trong biên chế của quân đội nước này sẽ sớm được thay thế bằng các phiên bản T-14 hoặc T-90 hiện đại hơn.