3h ngày 12/3, sân Công viên các Hoàng tử:

Tham vọng vô địch Ligue 1 của PSG vừa bị giáng đòn mạnh, khi để thua Monaco 1-3 cuối tuần trước, khiến khoảng cách với đội xếp thứ hai Lens được rút xuống chỉ còn 1 điểm.

Thất bại tại Parc des Princes đồng nghĩa, đoàn quân HLV Luis Enrique lần đầu tiên không thắng trên sân nhà 2 trận liền sau gần 2 năm.

PSG sẽ tái ngộ Chelsea - Ảnh: SI

Mặc dù vậy, giữa tuần này, sự tập trung của PSG sẽ chuyển sang Champions League, nơi họ đã thắng cả 5 trận lượt đi và về gần nhất ở vòng knock-out.

Ba trong số đó là đánh bại các đội bóng đến từ nước Anh mùa trước. Đoàn quân HLV Enrique từng xuất sắc hạ Liverpool, Aston Villa và Arsenal, trước khi vượt qua Inter để đăng quang Champions League 2024/25.

Tương tự mùa trước vùi dập Brest tổng tỷ số 10-0, PSG một lần nữa phải bước qua một đội bóng khác cùng nước Pháp là Monaco tại vòng play-off (thắng chung cuộc 5-4).

Họ cũng có thể sẽ đối đầu 3 CLB đến từ Anh liên tiếp trên đường đến trận chung kết, với Liverpool và Man City nhiều khả năng là đối thủ ở tứ kết và bán kết.

PSG chỉ thua 1/8 lần gần nhất gặp các đội từ Premier League. Tuy nhiên, thất bại duy nhất đó chính là trước Chelsea, khi Cole Palmer truyền cảm hứng giúp The Blues đè bẹp ông lớn nước Pháp tại chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Chelsea góp mặt ở vòng 1/8 nhờ đứng thứ 6 trên BXH Champions League. Kể từ cuộc lội ngược dòng hạ Napoli 3-2 hồi đầu năm, đoàn quân áo xanh thắng 5/9 trận gần nhất.

Cole Palmer giúp Chelsea đánh bại PSG ở chung kết FIFA Club World Cup hè năm ngoái - Ảnh: Sky Sports

Tân HLV Rosenior vẫn phải đối mặt nhiệm vụ xây dựng sự ổn định và cân bằng cho Chelsea, khi họ đang nỗ lực giành vị trí trong tốp 5 Ngoại hạng Anh và tiến sâu ở Champions League.

Trông bối cảnh Joao Pedro vẫn đá rất "bay" thì nhạc trưởng Cole Palmer chưa tìm lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương.

Để có được kết quả tốt trên sân Công viên các Hoàng tử, Chelsea cần một màn trình diễn đỉnh cao như 90 phút hè năm ngoái trên đất Mỹ trước PSG.

Dự đoán: PSG thắng 2-1

Thông tin lực lượng

PSG: Fabian Ruiz và Quentin Ndjantou chấn thương. Khả năng ra sân của Joao Neves còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Estevao Willian, Jamie Gittens và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro