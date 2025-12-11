Trong trận đấu cần phải thắng, Real Madrid đã gục ngã 1-2 Man City, với chỉ 1 cú sút trúng đích – con số thấp nhất của họ trong một trận đấu ở Champions League trên sân Bernabeu trong hơn 2 thập kỷ qua.

Real Madrid sẽ không sa thải Xabi Alonso ngay sau trận thua Man City mà sẽ có 'phán quyết' vào cuối tuần này, ở chuyến làm khách Alaves. Ảnh: Defensa

Cú sút trúng đích duy nhất ấy – từ Rodrygo, đưa Real Madrid vượt lên ở phút 28, cũng đánh dấu chấm dứt cơn hạn kéo dài (32 trận liên tiếp không ghi bàn) của chân sút Brazil. Nhưng tất cả chỉ có vậy, đoàn quân của Xabi Alonso hầu như không tạo được cơ hội tấn công nào khác.

Dàn sao chủ nhà – át chủ bài Mbappe ngồi ngoài do bị đau, đã để Man City lật ngược tình thế ngay trong hiệp 1, bởi các pha lập công của Nico O’Reilly (35’) và Haaland (pen, 43’).

Sau đó còn cả hiệp 2 nhưng Real Madrid vẫn bế tắc trong tấn công, không tìm được nhịp điệu chiến đấu, để Man City kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Sau 6 trận đã chơi, Real Madrid có 12 điểm, vẫn còn trong top 8 – nhóm lấy thẳng vé vào vòng 16 đội, nhưng phong độ của họ tại sân chơi châu Âu mùa này gây hoài nghi, khi thua cả Liverpool lẫn Man City.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Chủ tịch Perez và ban lãnh đạo Real Madrid thất vọng vì thua Man City, nhưng sẽ không lập tức sa thải Xabi Alonso. Họ đánh giá màn trình diễn của đội là chấp nhận được, trong bối cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng bởi chấn thương.

Defensa cho biết, các sếp bự Real Madrid vẫn còn niềm tin thuyền trưởng 44 tuổi có thể xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều thời gian cho Xabi. Họ sẽ đưa ra phán quyết tương lai của ông sau trận Real Madrid đấu Alaves vào cuối tuần này.

Như vậy có thể hiểu, Xabi Alonso có thêm 1 trận để “giữ ghế”, cần phải khiến dàn sao Real Madrid có phản ứng tức thời bằng cách giành 3 điểm thuyết phục trên sân Alaves. Họ cần phải thay đổi từ La Liga đến Cúp C1, khi 8 trận gần nhất mọi đấu trường, chỉ thắng 2.

Rea