2h ngày 22/10, sân BayArena:

Bayer Leverkusen tiếp tục hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League 2025/26 bằng cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch PSG.

Mặc dù khởi đầu mùa giải có vẻ khó khăn, khi trải qua triều đại ngắn ngủi Erik Ten Hag, Leverkusen vẫn chỉ thua đúng 1 trận trên mọi đấu trường.

Leverkusen có phong độ tốt tại Bundesliga. Ảnh: Imago

Thất bại duy nhất này diễn ra ngay trong trận mở màn mùa giải với Ten Hag, trước đối thủ Hoffenheim.

Giờ đây, với Kasper Hjulmand trên băng ghế chỉ đạo, Leverkusen thể hiện sự ổn định và phong độ tốt hơn – gồm cả yếu tố tinh thần.

Leverkusen vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Bundesliga. Cuối tuần qua, các cầu thủ Bayer có màn rượt đuổi siêu kịch tính thắng Mainz 4-3 trên sân khách.

Đội quân của HLV Hjulmand đang hy vọng có thể mang phong độ ổn định tại quốc nội ra đấu trường châu Âu – nơi họ hòa 2 trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League, với Copenhagen và PSV.

Một nhiệm vụ không hề đơn giản cho Leverkusen, khi đối thủ của họ là PSG hùng mạnh dưới bàn tay Luis Enrique.

PSG đã có khởi đầu mùa giải chưa được như Luis Enrique mong muốn. Họ bị Strasbourg cầm hòa 3-3 tại Ligue 1 cuối tuần qua, và hiện đang xếp thứ 2 sau Marseille với 5 chiến thắng trong 8 trận đấu.

Ngược lại, ở Champions League, PSG có thành tích toàn thắng: vượt qua Atalanta với tỷ số đậm 4-0, đánh bại Barca 2-1 ngay trên sân khách.

PSG sang Đức với một tin vui: Ousmane Dembele – chủ nhân Quả bóng vàng 2025 – đã bình phục chấn thương mà anh gặp từ hồi tháng Chín, và nhiều khả năng đá chính.

PSG toàn thắng Champions League. Ảnh: EFE

“Chúng tôi rất vui mừng khi Dembele trở lại, cũng như Marquinhos, và tuần trước là Doue”, Luis Enrique lên tiếng.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cố gắng giảm ảnh hưởng cá nhân lên tập thể: “Việc họ trở lại luôn quan trọng đối với đội bóng. Điều đó không thay đổi bất cứ điều gì”.

Dembele có thể đá mũi nhọn PSG. “Điều quan trọng nhất là sự tự tin của các cầu thủ, những người đã thể hiện chất lượng của mình”, Enrique lập luận.

“Gặp Leverkusen, tôi không biết liệu đó có phải là trận đấu then chốt hay không, nhưng nó rất quan trọng cho cả hai đội. Bởi vì trong bảng đấu, mục tiêu là giành càng nhiều điểm càng tốt. Chúng tôi sẽ chơi như mọi khi”.

Lực lượng:

Leverkusen: Palacios, Tape, Tella, Tillman chấn thương.

PSG: Fabian Ruiz, Joao Neves chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Poku, Echeverri; Kofane.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Lee Kang In; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Tỷ lệ trận đấu: PSG chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: PSG thắng 3-1.