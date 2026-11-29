‘Master Anh Đức’ bán khóa học làm giàu bị khởi tố; thêm 3 thành viên HĐQT độc lập của PNJ cùng xin từ nhiệm; thông tin về mức thuế bổ sung Mỹ đề xuất áp với hàng Việt Nam; SCB có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới... là những tin tức chú ý trong tuần.

‘Master Anh Đức’ bán khóa học làm giàu gần 1,5 tỷ đồng vừa bị khởi tố là ai?

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Nguyễn Anh Đức, còn được biết đến với tên gọi “Master Anh Đức”, từng gây chú ý trên mạng xã hội khi quảng bá khóa học làm giàu có mức học phí gần 1,5 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hải Phòng, Đức thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa học do Đức tổ chức giảng dạy, để quảng bá. Những clip này thu hút một lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Thêm 3 thành viên HĐQT độc lập của PNJ cùng xin từ nhiệm

Ngày 23/11, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố thông tin bất thường về việc nhận được thư từ nhiệm của bốn lãnh đạo. Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, công ty nhận được các thư này ngày 22/11, với lý do nguyện vọng cá nhân.

Cả ba thành viên HĐQT độc lập của PNJ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, cùng xin từ nhiệm. HĐQT công ty cũng đã chấp thuận cho Giám đốc cao cấp phụ trách marketing thôi chức từ ngày 25/11.

Thủ tướng: Việt Nam và Mỹ đã cơ bản kết thúc đàm phán thuế đối ứng

Sáng 27/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026). Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cung cấp thông tin tới các đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước: Liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước và các nhà đầu tư quốc tế.

Bộ Công Thương thông tin về mức thuế bổ sung Mỹ đề xuất áp với hàng Việt Nam

Theo kết luận sơ bộ, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng.

USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà

Chiều 26/11, Bộ Công Thương tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kết luận sơ bộ của USTR trong vụ điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974.

Trước đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 35% với hàng Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, chưa từng có tiền lệ, nhằm sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ.

29 ngân hàng giảm ròng 3.722 nhân sự, có 1 nhà băng giảm 4.291 người

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026 của 29 ngân hàng thương mại niêm yết, tổng số nhân viên tại các ngân hàng này đạt 243.023 người vào ngày 30/9/2026. Con số này giảm hơn 3.700 người, tương đương mức giảm hơn 1,5% so với thời điểm 31/12/2025.

Sacombank tiếp tục dẫn đầu về số nhân sự bị cắt giảm sau nỗ lực tái cấu trúc của ngân hàng. Đã có 4.300 nhân sự rời nhà băng này trong 9 tháng qua, tương đương mức sụt giảm tới 27% so với hồi đầu năm.

Thu nhập nhân viên ngân hàng 2026: Nơi cao nhất tăng mạnh lên hơn 700 triệu đồng/năm

9 tháng đầu năm nay, ba ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên vượt 50 triệu đồng/tháng là MB, Vietcombank và TPBank. Trong đó, MB dẫn đầu với mức gần 59 triệu đồng/người/tháng, tương đương trên 700 triệu đồng/năm.

Vietcombank đứng thứ hai với mức bình quân 55 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 13 triệu đồng so với năm trước. Tại TPBank, con số này đạt 52 triệu đồng/người/tháng, tăng 16 triệu đồng.

SCB có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới sau khi ông Phan Đình Điền được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Agribank.

SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và đang trong giai đoạn tái cơ cấu kể từ năm 2022. Cho đến nay, những thông tin về kết quả kinh doanh cũng như tái cơ cấu của nhà băng này không được ngân hàng tiết lộ.

Bà Vũ Nam Hương làm Quyền Tổng giám đốc LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí Quyền Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

VN-Index mất gần 58 điểm, cổ phiếu trụ cột đồng loạt giảm sâu

Phiên giao dịch ngày 26/11 chứng kiến áp lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt về cuối phiên, khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

Gần như toàn bộ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá, kéo VN-Index mất 57,77 điểm, xuống 1.629,68 điểm trong phiên 26/11. Áp lực bán lan rộng trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ nhiều thông tin bất lợi trong nước và quốc tế.

Bộ Tài chính đưa ra cách thức ngăn chặn tình trạng lập doanh nghiệp 'ma'

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Tài chính, việc đơn giản hóa tối đa thủ tục gia nhập thị trường theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư đã bị một số đối tượng lợi dụng để thành lập doanh nghiệp ảo để buôn lậu, trốn thuế.

Nhằm ngăn chặn tình trạng lập doanh nghiệp “ma” để trốn thuế, buôn lậu, Bộ Tài chính đề xuất xác thực qua VNeID khi đăng ký kinh doanh, hạn chế quyền lập công ty mới đối với cá nhân vi phạm.