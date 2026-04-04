Theo phản ánh, năm 1999, gia đình công dân mua một mảnh đất do UBND huyện bán, đã nộp tiền sử dụng đất đầy đủ và được cấp quyết định giao đất kèm trích lục (giấy tờ dạng “bìa trắng”).

Sau đó, gia đình được chính quyền cho phép xây nhà và đã sinh sống ổn định từ năm 2000.

Nay gia đình đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hồ sơ được yêu cầu bổ sung biên lai nộp tiền năm 1999. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu và do thiên tai nên gia đình đã làm mất biên lai thu tiền. Khi đến cơ quan thuế nhờ tìm lại thì được trả lời rằng “chứng từ đã bị hủy do di chuyển cơ quan”.

Công dân thắc mắc, trường hợp này phải làm sao để được cấp sổ đỏ mà không phải nộp thuế lần 2?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể, tuy nhiên, đưa ra một số nguyên tắc chung.

Theo nội dung phản ánh thì gia đình đã được UBND huyện giao đất năm 1999 thì thuộc trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) theo quy định tại khoản 4 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024; trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp theo quy định.

Việc lưu trữ chứng từ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm của cơ quan trực tiếp thu tiền sử dụng đất và thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân gửi phản ánh kiến nghị này đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể về việc cung cấp lại thông tin về việc nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước để làm cơ sở giải quyết thủ tục về đất đai theo quy định.