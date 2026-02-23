Theo RT, Cơ quan Mật vụ Mỹ và cảnh sát hạt Palm Beach (bang Florida, Mỹ) ngày 22/2 đã thông báo về việc bắn hạ một đối tượng có vũ trang khi người này "xâm nhập trái phép" vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

"Người đột nhập là một thanh niên da trắng ngoài 20 tuổi, cố gắng xâm nhập vào dinh thự lúc rạng sáng. Khi 1 cảnh sát và 2 mật vụ tiếp cận đối tượng để yêu cầu bỏ súng xuống, người này lại giơ súng lên trong tư thế 'sẵn sàng khai hỏa'. Cảnh sát và mật vụ sau đó đã quyết định bắn hạ, khiến đối tượng tử vong tại hiện trường", cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw cho biết.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo ông Bradshaw, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân đang ở Nhà Trắng. Ngoài ra, không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương trong vụ việc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang mở một cuộc điều tra chi tiết về trường hợp này.

Trong khi đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ thông báo rằng các đặc vụ liên quan đến vụ việc sẽ được cho nghỉ hành chính trong thời gian điều tra, nhấn mạnh đây là thủ tục "phù hợp với quy định của cơ quan".

Theo nguồn tin của Fox News, đối tượng bị bắn hạ khi cố xâm nhập vào Mar-a-Lago tên Austin Tucker Martin (21 tuổi), tới từ Bắc Carolina. Thanh niên này được gia đình cho là đã mất tích kể từ ngày 21/2.