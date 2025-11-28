Lực lượng vũ trang Bolivar (quân đội Venezuela) diễn tập phòng không. Video: CNN

Theo CNN, các chuyên gia nhận định, màn phô trương lực lượng mới của Venezuela, gồm cả chiến đấu cơ bay tầm thấp qua các thành phố lớn và diễn tập bắn đạn thật ở ngoài khơi, nhằm thu hút sự chú ý về năng lực quân sự của đất nước.

Các động thái trên của Venezuela diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump leo thang.

Hãng tin CNN đã phân tích các cảnh quay quân sự của Venezuela, xác minh video trên mạng xã hội và những dữ liệu nguồn mở khác kể từ đầu tháng 9 nhằm tìm hiểu cách chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phô diễn sức mạnh quân sự của nước này trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Ông Ryan Berg, Giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định: "Mỹ rõ ràng là thế lực thống trị. Điều đó không có gì bất ngờ". Ông Berg lưu ý, không nên đánh giá thấp năng lực của Venezuela.

Chuyên gia này tin, do bị áp đảo ở Caribe nên cuộc đối đầu với Mỹ có thể trở thành "sống còn" đối với chính quyền Maduro và rõ ràng là Venezuela đã chuẩn bị cho mọi khả năng.

Củng cố thủ đô

Chướng ngại vật "con nhím". Ảnh: Zona Operativa de Defensa Integral 51

Venezuela đang tích cực củng cố an ninh bằng các lớp phòng thủ mới và một trong những công trình nổi bật nhất nằm ở ngoại ô của thủ đô Caracas, gần bờ biển phía bắc thành phố.

Dọc theo đường cao tốc Caracas - La Guaira, một tuyến đường quan trọng nối bờ biển Caribe với thủ đô của Venezuela, một loạt rào chắn "con nhím" bằng bê tông để chống xe cộ đã được mở rộng.

Ngày 9/10, nhà chức trách Venezuela đã đăng tải đoạn phim quay từ đường cao tốc cho thấy hàng chục chướng ngại vật "con nhím" bằng bê tông xuất hiện cạnh các máy móc hạng nặng có gắn logo của quân đội.

Mặc dù hiện chưa rõ các chướng ngại vật trên được thiết lập chính xác vào thời điểm nào, nhưng ảnh vệ tinh gần đây hé lộ chúng được bố trí gần một điểm nghẽn chính, nơi các xe bọc thép buộc phải giảm tốc độ. Theo các chuyên gia, vị trí của các chướng ngại vật như vậy cũng không phải ngẫu nhiên vì hành lang hẹp này là tuyến đường bộ khả thi duy nhất để bất kỳ lực lượng xâm lược nào có thể tiếp cận thủ đô của Venezuela.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào ngày 26/11, ông Maduro đã tiết lộ kế hoạch phòng thủ toàn diện cho Caracas và La Guaira, chỉ ra những vị trí có thể triển khai vũ khí dọc theo hành lang trên.

Hệ thống phòng không

Vệ sinh hệ thống phòng không. Ảnh: Zona Operativa de Defensa Integral 51

Với sự xuất hiện của máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) tiên tiến của Mỹ tại vùng Caribe, lực lượng vũ trang của Venezuela đang phô diễn toàn bộ năng lực phòng không của mình.

Tuần trước, một đơn vị quân đội Venezuela đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh hệ thống phòng không di động do Nga sản xuất, radar cảnh báo sớm P-18-2M được triển khai tại một căn cứ quân sự ở phía đông thủ đô Caracas, trên đảo Margarita.

Các hệ thống khí tài khác cũng xuất hiện trong hàng loạt cuộc diễn tập phòng không tại một khu liên hợp quân sự ở thủ đô, gồm cả tên lửa tầm trung Buk-M2E. Theo số liệu của CSIS, lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar Venezuela (FANB) sở hữu gần một chục hệ thống khác, tất cả đều do Nga chế tạo.

Các hệ thống phòng không như trên rất quan trọng đối với việc bảo vệ không phận Venezuela. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã đặt ra câu hỏi về tình trạng hiện nay của những hệ thống đó. Trong một nỗ lực dường như để xoa dịu lo ngại, đơn vị của FANB đã công bố video ghi lại cảnh các binh sĩ đang làm vệ sinh hệ thống phòng không tầm ngắn Pechora S-125.

Diễn tập bắn đạn thật và di chuyển quân

Quân đội Venezuela diễn tập bắn đạn thật. Video: CNN

Tại Học viện Quân sự ở miền nam Caracas, các thành viên lực lượng vũ trang Venezuela luyện tập tấn công quy mô nhỏ bằng UAV, với sự trợ giúp của một trò chơi điện tử. Với thiết bị mô phỏng tạm thời, binh lính Venezuela đang được huấn luyện trong bối cảnh nước này tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên toàn quốc.

Các chiến dịch tuyển quân cũng được khởi động vào tháng 8 khi Tổng thống Maduro kêu gọi các tình nguyện viên gia nhập lực lượng Bolivar để củng cố khả năng phòng thủ của đất nước.

Trong khi quân đội chính quy có khoảng 123.000 người, ông Maduro tuyên bố lực lượng dân quân tình nguyện của nước này đã tăng lên 8 triệu người.