Theo đài RT, Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên trong một bài đăng toàn chữ in hoa trên mạng xã hội Truth Social hôm nay (29/11) mà không giải thích rõ không phận "xung quanh" Venezuela trải dài bao xa ngoài biên giới của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Gửi đến tất cả hãng hàng không, các phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người, hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng hoàn toàn”, ông Trump viết.

Bộ Truyền thông Venezuela hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về bài đăng của tổng thống Mỹ.

Ông Trump đã nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ có hành động quân sự chống lại Venezuela sau khi cáo buộc chính quyền Caracas liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Giới lãnh đạo Venezuela đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích nhằm vào nhiều tàu thuyền nhỏ bị Washington nghi ngờ chuyên chở ma túy ở vùng biển Caribe và một số nơi khác. Theo ước tính của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Đến giữa tháng 11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố mở chiến dịch “Ngọn giáo phương Nam” để chống lại các lực lượng khủng bố ma túy trong khu vực Caribe. Washington đã điều động nhiều chiến hạm và 15.000 thủy thủ đến Caribe để tham gia chiến dịch trên.