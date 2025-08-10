Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 10/8 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn khu định cư Bezsalivka ở vùng Sumy, sát biên giới với Nga.

"Trung đoàn Xung kích 33 và Tiểu đoàn Xung kích 24 đã đẩy lùi đối thủ khỏi làng Bezsalivka, loại khỏi vòng chiến đấu 18 binh lính trong quá trình này. Bezsalivka nằm cách khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Sumy khoảng 30km về phía tây", phía Ukraine cho biết.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, lực lượng Nga đã giành được nhiều bước tiến đáng kể ở Sumy trong tháng 5 và tháng 6. Tuy vậy, việc phòng thủ ở khu vực này đã trở nên ổn định vào cuối tháng 7. Bezsalivka nằm cách khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Sumy khoảng 30km về phía tây.

Cùng ngày, truyền thông Ukraine đã công bố cập nhật mới nhất về tổn thất của. Trong 24h qua, Kiev đã khiến Moscow mất thêm 950 binh lính, nâng tổng số thiệt hại về người của đối thủ lên con số 1.063.240. Bên cạnh đó, Nga cũng đã mất 11.089 xe tăng, 23.107 xe bọc thép, 1.204 hệ thống phòng không, 421 máy bay, 340 trực thăng, và 50.455 UAV.

Binh lính Ukraine ở tiền tuyến. Ảnh: Anadolu Agency

Châu Âu cam kết viện trợ cho Ukraine, phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ

Theo Pravda, các nhà lãnh đạo Pháp, Italia, Anh, Phần Lan, Đức, Ba Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 10/8 đã ra tuyên bố chung, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, quân sự cho Ukraine, đồng thời tăng cường gây sức ép với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

"Châu Âu hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine. Nhưng nhấn mạnh rằng một giải pháp ngoại giao phải được thực hiện hoàn toàn dựa trên các điều khoản đảm bảo các lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu. Đường giới tuyến hiện tại cần được coi là điểm xuất phát cho các cuộc đàm phán", tuyên bố chung nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng Ukraine cần được tham gia đàm phán hòa bình, đồng thời phản đối việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó đã cảm ơn tuyên bố chung của châu Âu, khẳng định "cuộc xung đột phải kết thúc một cách công bằng".

Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát trong tháng 7

Theo Pravda, báo cáo ngày 9/8 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh xác nhận rằng quân đội Nga đã kiểm soát thêm 500-550km² lãnh thổ ở Ukraine trong tháng 7.

"Lực lượng Nga tiếp tục đạt được các bước tiến ở vùng Donetsk, chủ yếu xung quanh Pokrovsk. Tuy vậy, Moscow lại không đạt được bước tiến đáng kể nào ở Sumy trong 2 tuần qua", báo cáo cho biết.