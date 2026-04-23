Sự xuất hiện của MAYHEM 10 tại triển lãm AAAA 2026 đã tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng quân sự thế giới khi AeroVironment tham vọng định nghĩa lại khái niệm vũ khí mô-đun hóa. Mang trong mình DNA từ huyền thoại Switchblade, MAYHEM 10 được quảng bá như một con dao Thụy Sĩ trên bầu trời với khả năng thay đổi cấu hình tác chiến chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, đằng sau những thông số hào nhoáng về khả năng tùy biến là những thách thức kỹ thuật cốt lõi về thời gian duy trì trên không và tính hiệu quả chi phí trong kỷ nguyên chiến tranh tiêu hao, buộc các nhà phân tích phải đặt ra câu hỏi liệu đây là bước tiến công nghệ hay chỉ là sự tham lam trong thiết kế vũ khí.

Mayhem 10 của AeroVironment sở hữu tính mô-đun cao, có khả năng tìm và tiêu diệt radar đối phương, gây nhiễu thông tin liên lạc, trinh sát, tấn công thiết giáp và hơn thế nữa. Ảnh: twz.com

Xét về mặt công nghệ, MAYHEM 10 sở hữu một khung thân composite được thiết kế tối ưu cho việc phóng từ ống phóng tiêu chuẩn, tích hợp hệ thống động cơ phản lực thu nhỏ cho phép đạt tốc độ hành trình khoảng 80 dặm một giờ (128,75 km/h).

Điểm nhấn trong thiết kế của hệ thống này nằm ở cấu trúc mô-đun đầu tải trọng, nơi người vận hành có thể hoán đổi linh hoạt giữa thiết bị trinh sát quang điện tử, cảm biến tác chiến điện tử hoặc đầu đạn sát thương cao.

Sự tinh vi của phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) đi kèm cho phép chiếc drone tự động hóa các quy trình nhận diện mục tiêu và điều hướng trong môi trường không có GPS, vốn là yêu cầu sống còn trên chiến trường hiện đại.

Tuy nhiên, nghịch lý kỹ thuật lớn nhất của MAYHEM 10 nằm ở sự đánh đổi giữa tính đa năng và hiệu suất duy trì năng lượng.

MAYHEM 10. Ảnh: Charles Best III/defence-blog.com

Với thời gian bay hạn chế ở mức 50 phút, hệ thống này bộc lộ điểm yếu chết người khi thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì.

Trong các bài toán tác chiến điện tử hay trinh sát bền vững, một chiếc drone cần duy trì vị trí trên không từ 2 đến 4 giờ để tạo ra ảnh hưởng thực sự.

Với tổng thời gian vận hành chưa đầy một tiếng, cộng thêm khoảng cách di chuyển đến mục tiêu trong bán kính 100km, thời gian thực tế mà MAYHEM 10 có thể thực hiện nhiệm vụ hữu ích tại khu vực chiến sự là vô cùng khiêm tốn.

Vấn đề chi phí cũng là một khía cạnh gây tranh cãi khi nhìn vào cách vận hành của MAYHEM 10. Việc tích hợp những cảm biến đắt đỏ, vi xử lý AI cao cấp và khung thân phức tạp lên một nền tảng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tự sát tạo ra một mâu thuẫn lớn trong tư duy tiết kiệm ngân sách quân sự.

MAYHEM 10 sở hữu một khung thân composite được thiết kế tối ưu cho việc phóng từ ống phóng tiêu chuẩn. Ảnh: AeroVironment (AV)

Trong khi xu hướng hiện tại đang nghiêng về các dòng drone FPV giá rẻ, sản xuất số lượng lớn để tạo áp lực tiêu hao, thì MAYHEM 10 lại đi ngược lại với lộ trình này bằng cách trở thành một siêu drone đa năng nhưng dễ tổn thương trước các hệ thống phòng không hiện đại.

Kích thước phình to do phải chứa đựng các thành phần mô-đun cũng vô tình khiến chiếc drone này trở nên kém linh hoạt hơn so với những người tiền nhiệm.

Tốc độ 80 dặm một giờ là một thông số ổn định nhưng không quá ấn tượng để giúp nó thoát khỏi các hệ thống đánh chặn tầm ngắn.

Khi một hệ thống được thiết kế để làm quá nhiều việc cùng lúc, sự chuyên biệt hóa bị triệt tiêu, dẫn đến hệ quả là MAYHEM 10 trở nên cái gì cũng biết nhưng không xuất sắc ở bất kỳ vai trò cụ thể nào.

Hình ảnh minh họa về vụ phóng một hệ thống mới thuộc dòng Mayhem của AV (AeroVironment), được công bố ngày 15/4/2026 tại AAAA. Ảnh: AV/breakingdefense.com

Nhìn chung, MAYHEM 10 là một ví dụ điển hình cho sự giằng co giữa nhu cầu công nghệ cao và thực tế chiến trường khốc liệt.

Trong khi khả năng tùy biến mang lại sự tiện lợi nhất định về hậu cần, thì những hạn chế về thời gian bay và chi phí sản xuất đang đặt dấu hỏi lớn về tính ứng dụng lâu dài.

AeroVironment đã tạo ra một nền tảng kỹ thuật đầy tham vọng, nhưng liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng chi trả cho một con dao Thụy Sĩ mà trong nhiều trường hợp, việc để mất nó trong một nhiệm vụ cảm tử lại trở thành một tổn thất ngân sách không đáng có hay không vẫn là câu chuyện cần thời gian trả lời.