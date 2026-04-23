Ấn Độ đang nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ các cường quốc sở hữu tên lửa siêu vượt âm (hypersonic), với những tiến bộ đáng kể trong năm 2025-2026. Dù chưa đạt mức triển khai hàng loạt như Nga, Trung Quốc hay Mỹ, chương trình do DRDO (Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ) dẫn dắt đã cho thấy sự chuyển mình rõ rệt từ công nghệ thử nghiệm sang các hệ thống thực tế, tập trung vào khả năng chống tàu và tấn công tầm xa. Điểm nhấn lớn nhất là việc công khai tên lửa LR-AShM (Long-Range Anti-Ship Hypersonic Missile) trong diễu binh Republic Day tháng 1/2026, đánh dấu Ấn Độ chính thức bước vào kỷ nguyên siêu vượt âm (hypersonic).

Tên lửa siêu vượt âm chống hạm tầm xa LR-AShM được ra mắt lần đầu tiên tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Asianmilitaryreview)

Hệ thống nổi bật nhất hiện nay là LR-AshM, tên lửa lướt khí quyển hypersonic tầm xa chống tàu. Với tầm bắn lên đến 1.500km (các phiên bản tương lai có thể đạt 3.500km), tên lửa LR-AShM sử dụng hai tầng đẩy nhiên liệu rắn và đầu lướt glide vehicle, đạt tốc độ Mach 8-10.

Nó được thiết kế để tấn công cả mục tiêu tĩnh lẫn di động trên biển, mang nhiều loại đầu đạn khác nhau và đặc biệt phù hợp với nhu cầu của Hải quân Ấn Độ trong vai trò ven biển (coastal battery).

Tên lửa LR-AShM bay theo quỹ đạo bán đạn đạo (quasi-ballistic), thực hiện các động tác né tránh phức tạp, khiến radar và hệ thống phòng thủ đối phương rất khó phát hiện và đánh chặn.

DRDO đã thực hiện ít nhất hai vụ thử nghiệm (2023 và 2024) và phiên bản hàng mẫu (dummy) cùng bệ phóng 12x12 đã được trưng bày công khai tại diễu binh ngày 26/1/2026 tại New Delhi. Đây là thông điệp chiến lược rõ ràng nhắm đến các mối đe dọa trên Ấn Độ Dương.

Song song đó, Ấn Độ tiếp tục phát triển HSTDV (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle), nền tảng công nghệ cốt lõi dựa trên động cơ scramjet (siêu thanh không khí thở).

HSTDV đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên năm 2020, đạt tốc độ Mach 6 trong khoảng 20 giây.

Đến năm 2025-2026, DRDO ghi nhận những bước tiến lớn trong thử nghiệm mặt đất: động cơ scramjet subscale chạy liên tục hơn 1.000 giây (tháng 4/2025) và đặc biệt là vụ thử combustor đầy đủ quy mô vào tháng 1/2026 kéo dài hơn 12 phút.

Các thử nghiệm HSTDV Phase-2 dự kiến vào cuối năm 2026 nhằm đạt thời gian bay scramjet kéo dài 250–300 giây và tốc độ lên đến Mach 12.

Công nghệ này sẽ mở đường cho các tên lửa hành trình hypersonic duy trì tốc độ siêu vượt âm lâu dài, thay vì chỉ boost-glide ngắn hạn.

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm chống hạm LR-AShM. Ảnh: defence-blog.com

Một dự án quan trọng khác là BrahMos-II (hay BrahMos Mark II), phiên bản hypersonic của dòng tên lửa siêu thanh BrahMos hợp tác với Nga.

BrahMos-II dự kiến đạt tốc độ Mach 5-7 (khoảng 6.100-8.500 km/h), sử dụng động cơ scramjet để duy trì tốc độ hypersonic.

Dù tiến độ bị trì hoãn so với kế hoạch ban đầu (thử nghiệm bay dự kiến 2025-2026, triển khai khoảng 2027-2028), các thử nghiệm scramjet liên quan đã đạt được những kết quả khả quan.

BrahMos-II được kỳ vọng nhẹ hơn, linh hoạt hơn và có thể tích hợp trên nhiều nền tảng từ tàu ngầm, tàu mặt nước đến máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, DRDO còn phát triển các biến thể khác như ET-LDHCM (Extended Range Long Distance Hypersonic Cruise Missile) đạt Mach 8+ với tầm xa 2.500km và đang đẩy mạnh chương trình interceptor chống hypersonic (AD-AH cho glide vehicle, AD-AM cho cruise missile) trong giai đoạn 3 của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD).

Những nỗ lực này cho thấy Ấn Độ không chỉ theo đuổi tấn công mà còn xây dựng khả năng phòng thủ trước mối đe dọa hypersonic từ đối thủ.

So với Oreshnik của Nga (đạn đạo MIRV tốc độ Mach 10+), DF-27 của Trung Quốc (tầm xa, chống tàu sân bay) hay Dark Eagle của Mỹ (Mach 5+, cơ động glide), chương trình hypersonic Ấn Độ vẫn đang ở giai đoạn phát triển nhưng có lợi thế về tính tự chủ cao (Atmanirbhar Bharat) và tập trung vào nhu cầu cụ thể: chống hạm tầm xa trên Ấn Độ Dương.

Ưu điểm lớn là sự kết hợp giữa boost-glide (LR-AShM) và scramjet (HSTDV/BrahMos-II), giúp đa dạng hóa khả năng.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn: độ tin cậy thực chiến chưa được kiểm chứng qua xung đột, chi phí sản xuất và thời gian triển khai đầy đủ có thể kéo dài đến cuối thập niên 2020.

Năm 2026 đánh dấu mốc quan trọng khi Ấn Độ công khai tên lửa LR-AShM và đạt đột phá scramjet kéo dài, khẳng định vị thế mới trong cuộc chạy đua vũ khí siêu vượt âm.

Với chiến lược tập trung vào an ninh hàng hải và răn đe khu vực, tên lửa siêu vượt âm Ấn Độ không chỉ nâng cao khả năng tấn công chính xác mà còn góp phần thay đổi cán cân lực lượng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, giúp New Delhi tự tin hơn trước các đối thủ lớn.