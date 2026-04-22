Trong bối cảnh căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng, tên lửa Iskander-K đang trở thành một trong những vũ khí chiến lược đáng gờm nhất của Nga. Phiên bản hành trình này không chỉ sở hữu tầm bắn xa kỷ lục mà còn tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến giúp tên lửa Iskander-K xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại nhất của NATO, tạo nên mối đe dọa thực sự đối với các mục tiêu quan trọng ở châu Âu.

Hệ thống tên lửa hành trình tầm xa Iskander-K của Nga tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với các mục tiêu trọng yếu của NATO. Trong ảnh là vụ phóng tên lửa đạn đạo 9K720 từ hệ thống Iskander-M. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Tên lửa Iskander-K là biến thể hành trình của hệ thống tên lửa Iskander nổi tiếng, được biên chế vào giữa thập niên 2010 và muộn hơn khoảng một thập kỷ so với phiên bản tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Nòng cốt của hệ thống chính là hai loại tên lửa 9M728 và 9M729, trong đó 9M729 được đánh giá là phiên bản dẫn xuất trực tiếp từ tên lửa hành trình Kalibr 3M14 nổi tiếng của hải quân Nga.

Nhờ thiết kế này, tên lửa Iskander-K sở hữu tầm bắn ước tính từ 1.500 đến 2.000 km, cho phép nó tấn công hầu hết các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ châu Âu chỉ từ các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Nga hoặc khu vực Kaliningrad.

Một trong những điểm nổi bật về công nghệ của tên lửa Iskander-K nằm ở khả năng bay thấp theo địa hình phức tạp, hay còn gọi là terrain-hugging profile (quỹ đạo bay bám địa hình hoặc chế độ bay bám sát địa hình).

Vụ phóng tên lửa hành trình 9M729 (bên trái) và bệ phóng từ hệ thống tên lửa Iskander-K. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Không giống tên lửa đạn đạo Iskander-M bay theo quỹ đạo cao và dễ bị radar cảnh báo sớm phát hiện, tên lửa Iskander-K di chuyển ở độ cao rất thấp, tận dụng địa hình để che giấu hành trình.

Điều này mang lại tính tàng hình cao, hay khả năng bộc lộ thấp (low observability), khiến radar NATO khó phát hiện và theo dõi kịp thời.

Khi kết hợp với tốc độ di chuyển ổn định và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không, tên lửa Iskander-K trở thành lựa chọn lý tưởng cho các cuộc tấn công ban đầu hoặc bão hòa mục tiêu.

Về độ chính xác, tên lửa Iskander-K đạt mức sai số vòng tròn mục tiêu (CEP - Circular Error Probable) chỉ từ 5 đến 10 mét, một con số cực kỳ ấn tượng đối với tên lửa hành trình tầm xa.

Các vụ phóng tên lửa hành trình từ hệ thống tên lửa Iskander-K. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến, tên lửa Iskander-K có thể tấn công chính xác các mục tiêu cố định có giá trị cao như căn cứ quân sự, kho vũ khí, trung tâm chỉ huy hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược mà không cần sự hỗ trợ từ máy bay hay tàu chiến.

So với tên lửa Iskander-M vốn nổi bật nhờ tốc độ cao nhưng dễ bị phát hiện từ xa, tên lửa Iskander-K mang lại lợi thế về khả năng tàng hình và chi phí vận hành thấp hơn nhiều, giúp Nga triển khai hiệu quả mà không cần huy động lực lượng không quân hoặc hải quân.

Hệ thống phóng của Iskander-K cũng được thiết kế với tính cơ động cao. Các bệ phóng di động TEL (Transporter Erector Launcher) có thể di chuyển nhanh chóng cùng lực lượng tiến công, phân tán rộng rãi và thậm chí được vận chuyển bằng đường hàng không để tái triển khai tức thì.

Nhờ đó, Nga có thể linh hoạt thay đổi vị trí phóng, khiến đối phương khó dự đoán và tiêu diệt trước khi tên lửa được kích hoạt.

Đặc biệt, Iskander-K còn được đánh giá là nền tảng lý tưởng để mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, mở rộng đáng kể khả năng răn đe chiến lược mà không cần sử dụng các hệ thống vũ khí lớn hơn.

Các bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Đức. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Khi tấn công đồng thời với Iskander-M, Iskander-K tạo ra thách thức kép cực kỳ khó khăn cho hệ thống phòng không NATO.

Trong khi Iskander-M buộc đối phương phải đối phó với các mục tiêu bay nhanh và cao, Iskander-K lại khai thác khoảng trống ở độ cao thấp và khả năng tàng hình.

Sự kết hợp này dễ dàng làm quá tải radar và tên lửa đánh chặn, đặc biệt trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí phòng không phương Tây đang bị suy giảm nghiêm trọng do hỗ trợ cho các xung đột khác.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa tầm bắn xa, độ chính xác cao, tính tàng hình vượt trội và khả năng cơ động linh hoạt, tên lửa Iskander-K không chỉ là một tên lửa hành trình thông thường mà còn là minh chứng rõ nét cho bước tiến công nghệ quân sự của Nga trong lĩnh vực tên lửa đất đối đất.

Trong tương lai gần, hệ thống này hứa hẹn tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ và tấn công sâu của Moscow, buộc NATO phải liên tục điều chỉnh và nâng cấp hệ thống phòng thủ của mình.