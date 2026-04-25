Khám phá mạng lưới tên lửa phòng không 4 lớp tinh vi nhất thế giới S-500, S-400, S-350, S-300, ‘bất khả xâm phạm’ của Nga, nơi hội tụ sức mạnh đánh chặn tên lửa từ ngoài không gian.
Nga đã xây dựng một trong những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp tiên tiến nhất thế giới, với cấu trúc nhiều lớp chồng chéo chặt chẽ.
Không chỉ dừng lại ở một hệ thống đơn lẻ, Moscow phát triển bốn tầng phòng thủ tên lửa rõ ràng, từ lớp cao nhất có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), đến lớp thấp hơn vẫn hiệu quả săn lùng máy bay phản lực và tên lửa hành trình.
Sự kết hợp này tạo nên một “lá chắn thép” mà bất kỳ mục tiêu bay nào cũng khó xuyên thủng mà không bị thách thức.
Lớp cao nhất trong hệ thống này là lệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus (hay còn gọi là 55R6M Triumfator-M), do tập đoàn Almaz-Antey thiết kế.
Theo các thông số kỹ thuật được công bố và phân tích từ nhiều nguồn, tên lửa S-500 có tầm bắn khoảng 500 km với mục tiêu khí động học (máy bay, UAV) và lên đến 600 km với mục tiêu đạn đạo.
Độ cao đánh chặn đạt 180-200 km, cho phép hệ thống hoạt động ở ranh giới không gian gần (near-space), nơi có thể tiêu diệt vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) hoặc các nền tảng vũ khí siêu thanh từ máy bay.
Thời gian phản ứng chỉ dưới 4 giây, nhanh hơn đáng kể so với các hệ thống trước. S-500 sử dụng các tên lửa chuyên biệt như 77N6-N và 77N6-N1 cho vai trò chống đạn đạo, kết hợp radar đa băng tần tiên tiến có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu tốc độ cao lên đến 7 km/s.
Công nghệ này giúp S-500 trở thành lớp bảo vệ chiến lược, bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa cố định A-235 quanh Moscow.
Ngay dưới S-500 là hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf, hệ thống được xem là “xương sống” của phòng không Nga hiện nay.
Đây là phiên bản nâng cấp với tên lửa 48N6E2, cho tầm bắn khoảng 195-200 km đối với mục tiêu khí động học như máy bay phản lực và tên lửa hành trình.
Độ cao đánh chặn từ 10 mét đến 27 km, tốc độ mục tiêu tối đa lên đến 10.000 km/h.
Hệ thống có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung bình ở khoảng cách hạn chế hơn. S-300PMU-2 sử dụng radar dẫn đường 30N6E2 và có thể kiểm soát nhiều bệ phóng (launcher), đảm bảo khả năng bảo vệ khu vực rộng với xác suất tiêu diệt cao.
Dù thuộc lớp thấp hơn so với S-400 và S-500, phiên bản này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc lấp đầy khoảng trống phòng thủ, đặc biệt chống lại các mối đe dọa bay thấp hoặc tầm trung.
Theo globalsecurity.org, cấu trúc phòng không bốn lớp của Nga không chỉ dựa vào từng hệ thống riêng lẻ mà nằm ở sự tích hợp chặt chẽ thành một mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa thống nhất (Integrated Air and Missile Defense - IAD).
Lớp cao nhất (S-500) xử lý các mối đe dọa chiến lược ở gần không gian và siêu thanh. Lớp thứ hai (S-400) bảo vệ không phận rộng lớn chống máy bay và tên lửa tầm xa. Lớp thứ ba sử dụng các hệ thống trung bình như S-350 Vityaz để tăng mật độ hỏa lực. Lớp thứ tư và điểm (S-300PMU-2 kết hợp với tên lửa Pantsir, Tor, Buk) tập trung vào bảo vệ mục tiêu cụ thể và chống mối đe dọa bay thấp, tên lửa hành trình.
Toàn bộ hệ thống được kết nối qua radar mạng lưới, trung tâm chỉ huy chung và công nghệ chia sẻ dữ liệu thời gian thực, giúp loại bỏ khoảng trống và tạo khả năng phòng thủ chồng chéo đa tầng.
Công nghệ radar phased-array đa băng tần, khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ và tên lửa với hệ dẫn đường kết hợp (command + active radar homing) là những yếu tố then chốt giúp hệ thống tên lửa phòng không Nga duy trì hiệu quả trước các mối đe dọa hiện đại.
Hệ thống phòng không Nga thể hiện cách tiếp cận toàn diện: không chỉ theo đuổi tầm xa và độ cao mà còn nhấn mạnh tính linh hoạt, cơ động và khả năng tích hợp.
Các thông số kỹ thuật như tầm bắn 500-600 km của S-500, 400 km của S-400 hay 200 km của S-300PMU-2 đều dựa trên tuyên bố từ nhà sản xuất và phân tích độc lập, dù một số khả năng (như đánh chặn ICBM thực chiến hoặc vệ tinh) vẫn cần kiểm chứng thêm trong điều kiện tác chiến thực tế.
Dù vậy, cấu trúc nhiều lớp này đã mang lại cho Nga một lợi thế chiến lược rõ rệt trong việc bảo vệ lãnh thổ và lực lượng trước các cuộc tấn công từ không phận.
(Theo GlobalSecurity, DefenseFeeds, Army Recognition…)
