Trong bối cảnh xung đột hiện đại đòi hỏi vũ khí tầm xa chính xác nhưng chi phí phải chăng, Không quân Mỹ vừa hoàn tất thử nghiệm thành công tên lửa hành trình AGM-188A mang biệt danh ‘Rusty Dagger’. Đây là sản phẩm tiêu biểu của chương trình ERAM (Extended Range Attack Munition - vũ khí tấn công tầm xa mở rộng), được phát triển với tốc độ kỷ lục chỉ trong 14 tháng từ ý tưởng đến nguyên mẫu. Với mức giá chỉ khoảng 246.000 USD mỗi quả, AGM-188A Rusty Dagger đang trở thành giải pháp tối ưu để cung cấp cho Ukraine hàng nghìn tên lửa tấn công ngoài tầm phòng không, mở ra kỷ nguyên mới về vũ khí chi phí thấp sản xuất hàng loạt.

Không quân Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình mới AGM-188A Rusty Dagger từ tiêm kích F-16D cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa (stand-off). (Nguồn ảnh: Không quân Hoa Kỳ/armyrecognition.com).

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger được thiết kế dựa trên nền tảng bom thông minh trọng lượng 227 kg, kết hợp với động cơ phản lực và hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Theo tài liệu chính thức của chương trình FAMM-L (Family of Affordable Munitions - Low Cost - phiên bản treo ngoài), tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đạt tầm bắn tối thiểu 400 km, có thể mở rộng lên 460–930 km tùy theo cấu hình nhiên liệu và tải trọng.

Hệ thống dẫn đường sử dụng công nghệ chống nhiễu điện tử mạnh mẽ, kết hợp GPS, INS và khả năng tự dẫn cuối cùng, giúp tên lửa duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu mạnh.

Khác với các tên lửa hành trình truyền thống đắt đỏ, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger tập trung vào nguyên tắc “affordable mass” - sản xuất số lượng lớn với chi phí tối ưu, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sống sót và sức mạnh xuyên phá mục tiêu mặt đất cố định hoặc di động.

Quá trình thử nghiệm thực tế diễn ra tại Căn cứ Không quân Eglin, Florida, vào tháng 3/2026. Các phi đội F-16D Block 50 đã thực hiện đầy đủ chuỗi kiểm tra tích hợp: treo vũ khí, nạp đạn nhanh, kiểm tra điện tử và tách rời an toàn.

Trong mỗi chuyến bay thử, chiếc F-16D mang theo hai quả AGM-188A Rusty Dagger dưới cánh, kết hợp với tên lửa không đối không AMRAAM, Sidewinder và pod chỉ thị mục tiêu Litening (hệ thống cảm biến quang-điện tử/hồng ngoại (EO/IR) gắn ngoài).

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động hoàn hảo, không phát sinh lỗi nghiêm trọng về khí động học hay điện tử. Mặc dù tài liệu chính thức của Không quân Mỹ vẫn sử dụng ký hiệu ERAM và “RD”, giới chuyên gia quốc phòng nhanh chóng xác định đây chính là tên lửa AGM-188A Rusty Dagger - phiên bản sản xuất thực chiến của chương trình FAMM-L.

Song song với tên lửa AGM-188A Rusty Dagger, Không quân Mỹ cũng đang thử nghiệm mẫu RAACM do CoAspire phát triển, tạo nên bộ đôi vũ khí tầm xa giá rẻ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách.

Điểm nổi bật của chương trình ERAM nằm ở tốc độ phát triển: từ khi ký hợp đồng vào tháng 10/2024 đến khi bay thử thành công chỉ vỏn vẹn 14 tháng, một kỷ lục trong lịch sử chế tạo vũ khí hiện đại.

Zone 5 Technologies là nhà thầu chính chịu trách nhiệm phát triển và sản xuất tên lửa AGM-188A Rusty Dagger, tập trung vào việc tái sử dụng linh kiện thương mại và tối giản hóa quy trình để giảm chi phí xuống mức thấp kỷ lục so với các tên lửa hành trình cùng tầm như JASSM hay Storm Shadow.

Về mặt chiến lược, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ lớn cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 825 triệu USD, bao gồm tối đa 3.350 quả AGM-188A Rusty Dagger.

Lô đầu tiên dự kiến bàn giao 840 quả vào tháng 10/2026. Toàn bộ gói hỗ trợ này còn bao gồm hệ thống dẫn đường, thùng chứa, ống phóng và các thiết bị hậu cần cần thiết.

Phần lớn kinh phí được chi trả bởi các đối tác châu Âu, giúp Mỹ duy trì dòng chảy vũ khí mà không quá tải ngân sách quốc phòng nội địa.

Việc sử dụng tên lửa AGM-188A Rusty Dagger trên F-16 của Không quân Ukraine sẽ đòi hỏi phê duyệt cụ thể từ Lầu Năm Góc, nhưng các cuộc thử nghiệm tại Eglin đã chứng minh tính tương thích hoàn toàn và khả năng triển khai nhanh chóng.

Với thông số kỹ thuật vượt trội, chi phí thấp và thời gian phát triển kỷ lục, AGM-188A Rusty Dagger không chỉ là một tên lửa hành trình thông thường mà còn là minh chứng sống động cho chiến lược “vũ khí thông minh, giá rẻ, số lượng lớn” của Không quân Mỹ.

Khi được triển khai rộng rãi cho Ukraine, loại vũ khí này hứa hẹn thay đổi cán cân trên chiến trường bằng khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương mà không đòi hỏi chi phí khổng lồ.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đang chứng minh rằng, trong kỷ nguyên tác chiến/tranh hiện đại, sức mạnh không nhất thiết phải đi kèm với giá thành đắt đỏ.