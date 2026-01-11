Siêu kinh điển của Mbappe và Yamal

Trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, 2h ngày 12/1, không đơn thuần là danh hiệu mở màn năm mới. Trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, (Saudi Arabia), Barcelona và Real Madrid tái hiện “El Clasico” quen thuộc.

Phía sau Siêu kinh điển là câu chuyện dài hơn, rộng hơn, mang tính thời đại: cuộc song hành, và đối đầu, giữa Kylian Mbappe với Lamine Yamal.

Mbappe có mùa giải bùng nổ. Ảnh: Diario AS

Hai đối thủ, hai nhịp điệu, hai cách chiếm lĩnh trận đấu, bắt đầu một cuộc chạy đua có thể kéo dài suốt năm 2026.

Với Mbappe, “El Clasico” mang ý nghĩa khẳng định vị thế, dù thể lực của anh đang là câu hỏi lớn. Anh đến Real Madrid để chinh phục những đỉnh cao mà lịch sử của CLB buộc các ngôi sao phải chạm tới, từ La Liga đến Champions League, và cuối cùng là Quả bóng vàng.

Mỗi lần đối đầu Barca đều là phép thử mang tính biểu tượng, bởi đó là thước đo khắt khe nhất cho mọi ngôi sao khoác áo trắng.

Mbappe bước vào trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với tư cách trung tâm của hệ thống tấn công Real Madrid, người được kỳ vọng định đoạt trận đấu bằng tốc độ, bằng khả năng chọn vị trí, hoặc bằng một khoảnh khắc lạnh lùng trước khung thành. Anh thực sự có duyên với khung thành Barca.

Ở phía đối diện, Yamal đại diện cho một Barca đang định hình lại bản sắc. Anh chưa phải là thủ lĩnh theo nghĩa truyền thống, nhưng đã là điểm tựa sáng tạo.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal mang trên vai thứ áp lực mà nhiều cầu thủ chỉ đối diện khi đã bước qua nửa sự nghiệp, trở thành gương mặt của một chu kỳ mới.

El Clasico với Yamal không phải là bài kiểm tra danh tiếng, mà là không gian tự nhiên để anh chơi bóng, rê dắt, phá vỡ trật tự phòng ngự và buộc trận đấu phải vận hành theo nhịp điệu của mình. Càng khó anh càng thêm động lực.

Bước đầu của cuộc đua

Cuộc đối đầu này mở ra từ Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng không dừng lại ở một trận đấu. Nó kéo dài xuyên suốt mùa giải, qua từng danh hiệu.

La Liga là cuộc chiến của sự bền bỉ. Mbappe với khả năng ghi bàn đều đặn, Yamal tạo ảnh hưởng về mọi mặt. Cúp Nhà Vua ít được chú ý hơn.

Champions League là thước đo tối thượng, nơi Real Madrid sở hữu truyền thống và Mbappe mang theo khát vọng cá nhân. Barcelona thì đặt cược vào sự táo bạo của tuổi trẻ.

Yamal có thể lực tốt nhất khi bước vào Siêu kinh điển. Ảnh: EFE

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người nằm ở cách họ chiếm lĩnh trận đấu. Mbappe là mũi tên hướng thẳng khung thành. Mọi hệ thống xoay quanh anh đều nhằm tối ưu hóa bàn thắng và hiệu quả cuối cùng.

Yamal là người làm biến dạng cấu trúc đối phương, kéo giãn biên, buộc hậu vệ phải lựa chọn, tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Một người khép lại câu chuyện bằng bàn thắng; người kia mở ra nhiều khả năng để câu chuyện tiếp diễn.

Sau mùa giải châu Âu là mùa hè mang tên World Cup. Với Mbappe, đó là lãnh địa quen thuộc, nơi anh từng bước lên đỉnh thế giới và hiểu rõ cách những giải đấu ngắn ngày có thể nâng tầm – hoặc làm lu mờ – một sự nghiệp.

Về phần Lamine Yamal, World Cup là cánh cửa lớn nhất để vượt khỏi phạm vi CLB, trở thành biểu tượng toàn cầu, sau khi đã tỏa sáng ở EURO 2024.

Một giải đấu thành công có thể biến anh từ hiện tượng thành ứng viên nghiêm túc trong mọi cuộc bầu chọn cá nhân.

Tất cả những mạch chảy ấy cuối cùng hội tụ ở Quả bóng vàng. Giải thưởng này chưa bao giờ chỉ là thống kê. Nó là tổng hòa của danh hiệu, khoảnh khắc và câu chuyện mà cầu thủ để lại trong trí nhớ tập thể.

Mbappe có nhiều kinh nghiệm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với lợi thế về những lá phiếu.

Yamal có lợi thế của sự mới mẻ, của cảm giác rằng bóng đá đang tìm thấy một ngôn ngữ khác qua đôi chân anh. Lamine vừa giành 2 danh hiệu trẻ liên tiếp, và đứng nhì cuộc bầu chọn năm 2025.

Vì thế, trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha mang ý nghĩa mở màn. Nó không quyết định ai sẽ giành Quả bóng vàng, nhưng xác lập trật tự ban đầu của cuộc đua.

“El Clasico” đầu tiên của năm 2026 là điểm xuất phát, nơi Mbappe và Yamal bắt đầu chạy song song trên con đường dẫn tới những danh hiệu lớn nhất của bóng đá hiện đại.