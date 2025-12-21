|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
19:30
|
Newcastle 2-2 Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
20/12
22:00
|
Manchester City 3-0 West Ham
|
K+ SPORT 1
|
Bournemouth 1-1 Burnley
|
K+ACTION
|
Brighton 0-0 Sunderland
|
K+ SPORT 2
|
Wolverhampton 0-2 Brentford
|
K+LIFE
|
21/12
00:30
|
Tottenham 1-2 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
21/12
03:00
|
Everton 0-1 Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
Leeds 4-1 Crystal Palace
|
K+ SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
20:00
|
Real Oviedo 0-0 Celta Vigo
|
SCTV 15
|
20/12
22:15
|
Levante 1-1 Real Sociedad
|
SCTV 15
|
21/12
00:30
|
Osasuna 3-0 Alaves
|
SCTV 15
|
21/12
03:00
|
Real Madrid 2-0 Sevilla
|
SCTV 22
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 16
|
21/12
00:00
|
Lazio 0-0 Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
21/12
02:45
|
Juventus 2-1 Roma
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
21:30
|
Augsburg 0-0 Werder Bremen
|
TV 360
|
Hamburg 1-1 E.Frankfurt
|
TV 360
|
Koln 0-1 Union Berlin
|
TV 360
|
Stuttgart 0-0 Hoffenheim
|
TV 360
|
Wolfsburg 3-4 Freiburg
|
TV 360
|
21/12
00:30
|
RB Leipzig 1-1 Leverkusen
|
TV 360
