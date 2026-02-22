Không được con gái phụng dưỡng, mẹ già yêu cầu chia nhà đất 170m2 tại Hà Nội

Theo trình bày của bà S. (ngụ TP Hà Nội), năm 1986 bà được chính quyền địa phương cấp thửa đất diện tích 170m2 tại TP Hà Nội. Về tiêu chuẩn được cấp đất, bà S. cho biết bà đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ và thuộc diện khó khăn.

Đến năm 2012, bà S. được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất nói trên. Hiện nay, trên đất có căn nhà diện tích 120m2 và đây là nơi ở của bà S., trong khi con gái bà là chị T. đã lấy chồng và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Do tuổi cao, sức yếu và cho rằng con gái đã lập gia đình, tách hộ, không còn chăm sóc mình, bà S. khởi kiện yêu cầu Tòa án chia tài sản chung là nhà, đất để ổn định cuộc sống về già.

Hà Nội sắp bán căn hộ 70m2 giá hơn 1,7 tỷ sát trung tâm: Mua thế nào?

Ghi nhận từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ. Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định số 100/2024 về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn.

Theo đó trình tự, thủ tục bán nhà ở xã hội được mở rộng và chuẩn hóa hình thức công khai thông tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Đồng thời, quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thứ tự đối tượng ưu tiên, cách thực hiện khi số đối tượng ưu tiên vượt chỉ tiêu.

Chung cư Hà Nội giá 19,8-29 triệu/m2 ra hàng, thị trường sắp đón sóng mới

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60 với mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Theo rà soát của Sở Xây dựng, Hà Nội dự kiến triển khai 148 dự án trên quỹ đất khoảng 568ha, cung cấp hơn 135.000 căn hộ. Song song đó, thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn để bổ sung quỹ nhà ở xã hội của Thành phố, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Ghi nhận ngay từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ. Cụ thể, dự án CT2 thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh cũ) đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ, giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa phí bảo trì).

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng vừa công bố thông tin khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên. Dự kiến từ ngày 1–15/5, chủ đầu tư nhận hồ sơ mua nhà với giá khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2/tháng...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Bất động sản 2026 xoay trục về nhà ở vừa túi tiền

Trong cuộc trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, mặc dù hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển thị trường bất động sản đã được hoàn thiện và điều chỉnh một cách đồng bộ, vẫn còn một số điểm nghẽn cần được khắc phục để đảm bảo thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Thứ trưởng đánh giá, năm 2025 là giai đoạn bản lề quan trọng, tạo nền tảng để thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với trạng thái ổn định và bền vững hơn. Những thay đổi lớn về thể chế, đặc biệt là việc các luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản chính thức đi vào cuộc sống, đã từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý kéo dài, khơi thông nguồn cung và củng cố niềm tin thị trường.

Bước sang năm 2026, thị trường được dự báo sẽ “sôi động trong sự thận trọng”, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét, khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín chủ đầu tư.

KCN lâu đời nhất Việt Nam 'lột xác' thành trung tâm hành chính nghìn tỷ

Từng là “cái nôi” công nghiệp phía Nam, hình thành từ thập niên 1960 và giữ vai trò tiên phong trong tiến trình công nghiệp hóa, KCN Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) nay bước vào giai đoạn chuyển mình khi nhiều nhà xưởng im ắng, máy móc dần được tháo dỡ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu nhà xưởng đã ngưng hoạt động, chỉ còn âm thanh của máy móc đang được tháo dỡ. Từng đoàn xe tải, xe ben chuyên dụng ra vào liên tục để di dời thiết bị, vận chuyển vật liệu. Nhiều mặt bằng đã được bàn giao, chờ công tác chuyển đổi công năng.

Theo kế hoạch, Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng sau khi hoàn tất chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.600 tỷ đồng, trong đó khối công trình hành chính khoảng 6.800 tỷ đồng, trung tâm hội nghị 576 tỷ đồng và hạ tầng, quảng trường hơn 1.200 tỷ đồng.