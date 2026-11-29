Mong muốn được chăm sóc lúc tuổi già, người mẹ tự nguyện tặng cho đất con trai. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục, bà cho rằng mình bị con ngăn vào nhà, dẫn đến tranh chấp.

Sau khi nhận đất, con trai xây nhà nhưng mẹ phải ở nhà nhỏ bên cạnh

Theo trình bày của bà T. (ngụ tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long), đầu năm 2021, bà ký hợp đồng tặng cho người con trai duy nhất là anh Th. quyền sử dụng thửa đất có diện tích 759,6m2 tại tỉnh Bến Tre cũ. Hợp đồng được công chứng hợp pháp tại Văn phòng công chứng.

Bà T. cho biết, thời điểm đó bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt. Do con trai đề nghị được đứng tên quyền sử dụng đất để thuận tiện vay vốn ngân hàng và cam kết chăm sóc mẹ lúc tuổi già nên bà đồng ý tặng cho toàn bộ thửa đất.

Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, anh Th. tách thửa đất thành hai phần. Trong đó, thửa đất có diện tích 281,5m2 đã được chuyển nhượng cho người khác, bà T. không có tranh chấp. Phần đất còn lại có diện tích 477,9m2 do anh Th. đứng tên.

Theo bà T., trên thửa đất này, anh Th. xây dựng một căn nhà tường cấp 4 để ở. Tuy nhiên, sau khi nhà hoàn thành, con trai không cho bà và cháu nội vào ở, buộc hai người phải sinh sống tại căn nhà nhỏ bên cạnh. Đáng nói, anh Th. còn yêu cầu bà tháo dỡ căn nhà này để trả lại đất.

Với mong muốn được con trai chăm sóc lúc tuổi già, người mẹ đã tặng cho con thửa đất duy nhất. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, bà khởi kiện đòi lại đất. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cho rằng con trai không giữ lời hứa chăm sóc, phụng dưỡng, bà T. khởi kiện, yêu cầu hủy một phần hợp đồng tặng cho và đòi lại 287,3m2 đất trong phần đất đã tặng cho con trai.

Ở chiều ngược lại, anh Th. cho rằng việc tặng cho được thực hiện tự nguyện, có hợp đồng công chứng, đã hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và được mẹ giao đất để quản lý, sử dụng.

Theo anh Th., hợp đồng không kèm theo điều kiện phải chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Anh cũng phủ nhận việc đuổi mẹ ra khỏi nhà, cho rằng mâu thuẫn phát sinh gần đây liên quan đến chuyện gia đình và việc các con đề nghị phân chia đất.

Trong khi đó, người cháu nội đang sống cùng bà T. đồng tình với lời trình bày của bà và cho biết hiện hai bà cháu đang sinh sống tại căn nhà nhỏ trên phần đất tranh chấp. Theo người cháu, các khoản chi tiêu, sinh hoạt của hai bà cháu hiện chủ yếu do mình tự lo liệu.

Lời hứa chăm sóc mẹ không được ghi trong hợp đồng tặng cho đất

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Bến Tre (nay là TAND khu vực 5 - Vĩnh Long) không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà T. về việc hủy một phần hợp đồng tặng cho, đòi lại 287,3m2 đất và kiến nghị điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà T. kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Bến Tre (nay là TAND tỉnh Vĩnh Long) nhận định bà T. đã ký hợp đồng tặng cho con trai quyền sử dụng thửa đất có diện tích 759,6m2.

Hợp đồng được lập thành văn bản, công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng và anh Th. đã hoàn tất thủ tục đăng ký, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, xét về hình thức, hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với nội dung hợp đồng, bà T. cho rằng việc tặng cho đất có điều kiện là con trai phải chăm sóc, phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm nhận thấy hợp đồng tặng cho không thể hiện điều kiện này.

Đồng thời, cũng không có văn bản thỏa thuận riêng nào giữa hai bên về nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng. Bà T. cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc tặng cho có kèm điều kiện như đã trình bày.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người làm chứng xác nhận anh Th. không chăm sóc, cấp dưỡng cho bà T. và không cho bà cùng cháu nội vào căn nhà mới xây.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng lời khai này không chứng minh được các bên đã thỏa thuận về điều kiện tặng cho đất nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Từ những phân tích trên, Tòa phúc thẩm xác định không có căn cứ cho rằng anh Th. vi phạm điều kiện của hợp đồng tặng cho để làm cơ sở hủy hợp đồng. Việc cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của bà T. là có căn cứ. Do đó, Tòa phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 396/2024/DS-PT ngày 7/8/2024 của TAND tỉnh Bến Tre, nay là TAND tỉnh Vĩnh Long)



