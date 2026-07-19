HLV Lionel Scaloni đang hoàn tất những quyết định cuối cùng về đội hình xuất phát cho trận chung kết gặp Tây Ban Nha, trong bối cảnh phải cân nhắc giữa tính toán chiến thuật và trực giác – yếu tố luôn đồng hành cùng ông trong các trận đấu lớn.

Trong khi đó, Tây Ban Nha gần như đã chốt xong đội hình đá chung kết World Cup 2026.

De Paul trở lại để bảo vệ Messi. Ảnh: AFA

Cơn bão đổ xuống bang New Jersey càng khiến quá trình chuẩn bị của Argentina thêm phần khó lường.

Scaloni dự định tổ chức một buổi đá đối kháng ngắn ở buổi tập cuối trước trận chung kết, nhưng thời tiết xấu chỉ cho phép đội thực hiện một số bài tập với bóng tại trung tâm Red Bulls Performance Center, nằm ở ngoại ô thành phố, nơi mưa giông và sấm sét diễn ra dữ dội.

Dù vậy, Scaloni vẫn để lộ phần nào ý đồ cho trận gặp Tây Ban Nha. Điểm đáng chú ý nhất là khả năng Rodrigo De Paul trở lại đội hình xuất phát.

Trong 15 phút mở cửa cho báo chí, giới truyền thông chỉ được chứng kiến màn khởi động và lúc Scaloni chia áo tập cho các cầu thủ. Một chi tiết đáng chú ý là Gonzalo Montiel được bố trí ở vị trí hậu vệ phải thay vì Nahuel Molina.

Trên hàng công, Lionel Messi và Julian Alvarez vẫn là cặp tiền đạo. Ở tuyến giữa, ngoài Enzo Fernandez, Leandro Paredes và Alexis Mac Allister chắc suất, De Paul chiếm ưu thế trước Giuliano Simeone và Giovani Lo Celso.

De Paul đã đạt thể trạng tốt nhất. Giuliano Simeone đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Anh với tinh thần chiến đấu, khả năng pressing và tốc độ.

Tuy nhiên, Scaloni dường như nghiêng về De Paul, trong trận đấu có thể là cuối cùng của Messi với đội tuyển.

Chính Scaloni từng thừa nhận ông “rất đau lòng” khi phải để De Paul dự bị ở bán kết. “Vệ sĩ” của Messi khi vào sân đã chơi rất hay và góp công lớn trong màn ngược dòng trước tuyển Anh.

Trong đội hình Argentina, người duy nhất còn chút dấu hiệu mệt mỏi là Cuti Romero, nhưng trung vệ này vẫn hoàn thành trọn vẹn giáo án và sẽ đá chính.

Phía bên kia, Tây Ban Nha cũng hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết.

HLV Luis de la Fuente gần như đã xác định xong đội hình xuất phát và nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung đã đánh bại Bỉ ở tứ kết và vượt qua Pháp 2-0 ở bán kết bằng màn trình diễn áp đảo.

Nếu không có bất ngờ vào phút chót, De la Fuente vẫn chọn Fabian Ruiz thay Pedri ở hàng tiền vệ. Nico Williams đã tập bình thường, nhưng cánh trái thuộc về Alex Baena.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes; Messi, Julian Alvarez.