Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/5), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Dự báo, khoảng đêm 7/5, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa giông mạnh ở miền Bắc. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ đêm 7/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 7-8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 8/5, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ.

Đồng thời, từ gần sáng 8/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 7-8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 7-8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chuyên gia khí tượng lưu ý, đây là thời điểm giao mùa nên chính quyền và người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.