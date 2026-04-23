Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát.

Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày 23/4, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm từ 5-7 độ, xuống còn 26-28 độ, trời chuyển mát; nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi giảm còn 19-21 độ, khu vực trung du và vùng đồng bằng còn 21-23 độ; tại Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ.

Miền Bắc mưa giông giảm nhiệt mạnh. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cũng do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ 23-24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ chiều tối 23-25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/4, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21-23 độ.

Trong khi đó, ngày 23/4, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Từ ngày 24/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc; nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, riêng khu Đông Bắc gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3, riêng phía Bắc gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ, riêng Nam Quảng Trị - TP Huế 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.