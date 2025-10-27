Nga cho biết đã bắn hạ 34 UAV lao tới Moscow. Ảnh: RBC Ukraine.

Trang tin Gazeta dẫn lời ông Sobyanin nói, chỉ trong vòng vài giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 34 UAV của Ukraine đang bay về phía Moscow. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời ngừng hoạt động để ứng phó với mối đe dọa từ UAV.

Cảnh báo về UAV hiện vẫn còn hiệu lực ở khu vực thủ đô Nga và cư dân được khuyên nên ở trong nhà.

Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch và truyền thông Nga cho biết, nhiều tiếng nổ vang lên khắp thành phố. Ông xác nhận Moscow đang bị UAV tấn công, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cùng thời điểm, các kênh Telegram của Nga cũng đưa tin, nổ lớn đã xảy ra ở nhiều khu vực trong thủ đô Moscow và các vùng lân cận, gồm cả quận Kommunarka. Hỏa hoạn bùng phát tại một kho chứa dầu ở Serpukhov thuộc vùng Moscow vào tối 26/10. Kênh tin tức Astra cho hay, chính quyền địa phương không công bố nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

Ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận về các cuộc tấn công bằng UAV. Tuy nhiên, nước này thường sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Nga, gồm cả các nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí và kho đạn dược. Ukraine được cho đã dùng 34 UAV để tấn công Moscow vào đêm 22/9.