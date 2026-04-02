Tờ Rzeczpospolita ngày 1/4 đưa tin, Mỹ đã yêu cầu Ba Lan cho mượn ít nhất hai hệ thống Patriot cùng với một số tên lửa PAC-3 MSE đã bán cho Ba Lan trước đó để phục vụ chiến dịch chống Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kosiniak-Kamysz viết: "Các hệ thống Patriot và vũ khí của chúng tôi dùng để bảo vệ không phận Ba Lan và sườn đông của NATO. Không có gì thay đổi về vấn đề này và chúng tôi không có kế hoạch di dời chúng đi đâu. Các đồng minh của Ba Lan hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ này. An ninh của Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối".

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lầu Năm Góc có kho vũ khí “không giới hạn” nhưng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 chưa thể ngăn chặn Iran tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Kể từ khi xung đột nổ ra, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, 350 lính bị thương.

Theo hình ảnh vệ tinh và các video tại hiện trường, tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy một số radar đắt tiền của Mỹ và một máy bay chỉ huy và kiểm soát E-3 Sentry AWACS.

Ông Trump đã chỉ trích các thành viên NATO ở châu Âu vì từ chối gửi tàu chiến tới Trung Đông để giúp Mỹ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Người đứng đầu nước Mỹ đe dọa rút nước này khỏi khối quân sự mà ông mô tả là “hổ giấy”. Một trong những nước phản đối mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự chống Iran của ông Trump là Tây Ban Nha, quốc gia đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ chung của mình để tấn công Iran.