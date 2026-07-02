Theo đài RT, các nhân chứng kể đã nghe thấy vụ nổ đầu tiên ở Kiev lúc khoảng 2h giờ địa phương sáng 2/7, tiếp theo là nhiều vụ nổ khác nhau cho đến 4h cùng ngày. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi hệ thống phòng không của thủ đô Ukraine bắn chặn hỏa lực đối phương đang bay tới.

Khói lửa bốc lên mù mịt tại một địa điểm ở Kiev bị quân Nga không kích sáng sớm 2/7. Ảnh: Telegram/ASupersharij

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công trên sử dụng “vũ khí tầm xa có độ chính xác cao”, nhắm mục tiêu vào “các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quân sự, các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Kiev và vùng Kiev cũng như các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng khác ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernigov của Ukraine”.

Quân đội Nga sau đó đã công bố danh sách chi tiết các mục tiêu. Trong số đó có một nhà máy sản xuất hệ thống dẫn đường cho UAV và tên lửa, một nhà máy chế tạo UAV tầm xa và đạn dược lượn vòng, một nhà máy tham gia nâng cấp xe bọc thép và sản xuất thiết bị quang học quân sự, một nhà sản xuất thiết bị tác chiến điện tử, một kho phụ tùng UAV, một kho nhiên liệu và một số cơ sở khí đốt bị cáo buộc cung cấp năng lượng cho hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine.

Video: Global OSINT

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine. Các quan chức ở Kiev báo cáo thiệt hại tại ít nhất 28 địa điểm, với hầu hết trong số đó là “các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự”.

Theo Timur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan phụ trách quân sự của Kiev, 2 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của quân Nga. Thị trưởng Kiev sau đó cập nhật số trường hợp thiệt mạng lên tới 13 người.

Đài RT lưu ý việc xác minh chính xác vị trí và loại hình cơ sở bị nhắm mục tiêu rất khó vì chính quyền Ukraine hạn chế thông tin về các địa điểm bị tấn công cũng như xử phạt nghiêm khắc những người chia sẻ hình ảnh về các vụ tập kích, trừ khi cơ sở hạ tầng dân sự bị ảnh hưởng. Moscow đã cam kết sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán vào các cơ sở quân sự, nhà máy sản xuất UAV, sở chỉ huy và “trung tâm ra quyết định” của Ukraine để trả đũa các vụ tập kích của binh lính Kiev vào mục tiêu dân sự Nga.

Phía Nga cáo buộc trong những tuần gần đây, quân Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào sâu trong lãnh thổ nước láng giềng, thường nhắm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, khiến hơn 10 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc mới của Nga.