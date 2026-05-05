Theo báo Pravda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 đã công bố lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài trong 2 ngày 8 - 9/5 nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Bộ này cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm sẽ bị đáp trả tương xứng.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn từ ngày 8 - 9/5/2026 để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trong thời gian này, quân đội sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm. Nếu Ukraine có hành vi gây hấn, chúng tôi sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa lớn nhằm vào Kiev", phía Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Moscow hiện vẫn kiềm chế những hành động như vậy vì lý do nhân đạo, đồng thời kêu gọi cư dân ở Kiev và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine "một cách kịp thời".

Sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ thực hiện một lệnh ngừng bắn đơn phương bắt đầu từ 0h ngày 6/5.

"Chúng tôi tin sinh mạng con người quan trọng hơn việc kỷ niệm bất kỳ ngày lễ nào. Vì lẽ đó, Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 0h ngày 6/5. Trong khoảng thời gian còn lại từ nay đến lúc đó, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng tương đương với những gì xảy ra trên thực địa", ông Zelensky thông báo.

Khi được hỏi về lệnh ngừng bắn của Nga, Tổng thống Zelensky nói khoảng thời gian 2 ngày là "không công bằng và Kiev chưa nhận được đề xuất chính thức nào", đồng thời ám chỉ Moscow chỉ muốn thảo luận về khả năng ngừng bắn với Mỹ.