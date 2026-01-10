Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Theo đài RT, Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000, dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez. Ông Trump viện dẫn việc "quốc hữu hóa không công bằng" là một trong những lý do khiến Mỹ mở chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1 vừa qua.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo của tập đoàn dầu khí ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips tại Nhà Trắng hôm 9/1, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta sẽ hợp tác với Venezuela. Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela và cuối cùng tăng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây. Khi cộng Venezuela và Mỹ lại, chúng ta có 55% lượng dầu mỏ trên thế giới".

Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố các công ty Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Exxon là Darren Woods cho rằng “không thể đầu tư” vào Venezuela nếu không có sự cải tổ các quy định và tái cấu trúc ngành năng lượng.

Mặc dù chính phủ Venezuela chưa xác nhận việc cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nhưng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết hồi đầu tuần này rằng Caracas sẵn sàng cho các dự án năng lượng với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ.

Các quan chức Venezuela đã lên án kế hoạch của ông Trump là "nhằm cướp đoạt tài nguyên" của nước này. Họ cũng cáo buộc việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Cho đến nay, ông Maduro đã không nhận tội đối với các cáo buộc của Washington về buôn bán ma túy và vũ khí.