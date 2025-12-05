Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/12 đã có cuộc phỏng vấn với đài India Today, nhằm đưa ra bình luận về việc Mỹ áp thuế trừng phạt với hàng hóa Ấn Độ.

"Trên thực tế, Mỹ vẫn đang mua nhiên liệu hạt nhân của Nga để phục vụ cho các nhà máy điện của họ. Đó cũng là nhiên liệu, vậy tại sao Mỹ có quyền mua từ Nga mà Ấn Độ lại không thể làm điều tương tự?", ông Putin nói.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, đây là vấn đề đáng được xem xét kỹ lưỡng, và Nga sẵn sàng thảo luận trực tiếp về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TASS

Khi được hỏi phản ứng của Nga và Ấn Độ trước chính sách thuế quan của Mỹ, Tổng thống Putin nhận định: "Phía Washington cho rằng việc thực thi các biện pháp thuế quan như vậy sẽ có lợi cho nền kinh tế của họ".

Cũng theo ông Putin, kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ đã có sự sụt giảm trong đầu năm nay vì các áp lực từ phương Tây. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây chỉ là sự dao động nhỏ, và hoạt động kinh tế giữa hai nước vẫn ổn định.

Về phía Ấn Độ, nước này cho rằng mức thuế của Mỹ là "không thỏa đáng", khi Washington và các đồng minh châu Âu vẫn đang nhập hàng tỷ USD nhiên liệu và hàng hóa Nga.

Cách đây không lâu, Mỹ đã áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế nhập khẩu đối với quốc gia Nam Á này lên tới 50% vì New Delhi gia tăng mua dầu mỏ từ Nga. Theo Washington, việc New Delhi mua dầu của Moscow là hành động tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine.