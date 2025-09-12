Khói đen bốc lên sau vụ tấn công của UAV vào Smolensk. Ảnh: Telegram

Theo hãng tin TASS và báo Kyiv Independent, các vụ nổ xảy ra gần thủ đô Moscow và các thành phố St.Petersburg, Smolensk của Nga. Sân bay Pulkovo ở St.Petersburg phải đóng cửa do mối đe dọa từ UAV.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho hay, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 9 UAV nhắm vào thủ đô trong 3 đợt tấn công từ đêm 11/9 đến rạng sáng 12/9.

Tại St.Petersburg, Thống đốc Alexander Drozdenko thông báo trên kênh Telegram rằng, hơn 30 UAV đã bị vô hiệu hóa. Theo ông, các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống Vsevolozhsk, Tosno, các làng Pokrovskoye và Uzmino cũng như tại quận Lomonosovsky, bên ngoài các khu vực đông dân cư. Thống đốc Drozdenko nhấn mạnh: "Không có thương vong. Việc đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV vẫn đang tiếp diễn".

UAV của Ukraine cũng nhắm vào thành phố Smolensk của Nga. Thống đốc Vasily Anokhin xác nhận các đơn vị phòng không địa phương đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của đối phương, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cư dân Smolensk kể, nhiều vụ nổ đã xảy ra trong thành phố. Trong đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội, các nhân chứng cho biết, UAV đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở thuộc công ty dầu khí Lukoil ở gần đó. Video cho thấy khói và lửa bốc lên từ một đám cháy lớn tại một địa điểm không được tiết lộ.

Trước đây, Ukraine đã phóng nhiều UAV về phía Moscow nhưng không thành công. Gần đây, các lực lượng Kiev đã thay đổi chiến lược khi sử dụng UAV để phá vỡ các hoạt động hàng không của Nga và khiến người dân Nga nhận thức rõ hơn về cuộc xung đột đang diễn ra.