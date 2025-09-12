Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: Forbes

Cuộc tấn công đã khiến việc bốc dỡ hàng hóa tại cảng Primorsk lần đầu tiên phải tạm dừng. Quan chức Nga tại khu vực xung quanh cảng xác nhận, cuộc tấn công bằng UAV đã thiêu rụi một tàu và một trạm bơm, nhưng không đề cập tới bất kỳ lệnh tạm dừng hoạt động nào.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, Primorsk thuộc tỉnh Leningrad của Nga là điểm cuối cùng của hệ thống ống dẫn dầu mỏ Baltic và là trung tâm chính cho "đội tàu bóng tối" dỡ hàng. Moscow bị cáo buộc dùng đội tàu chở dầu cũ kỹ để bán dầu ra thị trường nước ngoài và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Primorsk nằm cách St. Petersburg khoảng 100km và cách biên giới Ukraine hơn 900km về phía bắc.

Theo cơ quan an ninh Ukraine (SBU), cảng Primorsk xử lý khoảng 60 triệu tấn dầu mỏ mỗi năm, tạo ra doanh thu khoảng 15 tỷ USD cho Nga. Do cuộc tấn công của UAV Ukraine, ngọn lửa đã bùng phát trên một con tàu đang neo đậu tại cảng và tại một trạm bơm, khiến việc vận chuyển dầu phải tạm dừng. Ukraine ước tính thiệt hại hàng ngày Nga phải hứng chịu có thể lên tới 41 triệu USD do việc xuất khẩu bị đình trệ.

UAV Ukraine cũng nhắm vào một số trạm bơm dầu khác của Nga như NPS 3, NPS Andreapol và NPS-7, những điểm chủ chốt của hệ thống ống dẫn dầu thô cho cảng Ust-Luga.

SBU là cơ quan đầu tiên của Ukraine áp dụng một cách có hệ thống các biện pháp trả đũa ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga bằng UAV. Kiev cho rằng, vì nền kinh tế Nga phụ thuộc vào dầu mỏ nên mỗi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu sẽ làm suy yếu khả năng Moscow triển khai các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Nguồn tin SBU cho biết, biện pháp đáp trả bằng các cuộc tấn công của UAV sẽ kéo dài cho tới khi Ukraine có được "một nền hòa bình công bằng".