Defensa trích nguồn A Bola, HLV Jose Mourinho vừa gặp sự cố liên quan đến tai, buộc phải đến bệnh viện, nhưng tình hình không nghiêm trọng.

HLV Mourinho vừa gặp sự cố liên quan đến tai, phải đến bệnh viên chữa trị trước trận Benfica đấu Real Madrid. Ảnh: Benfica

Cụ thể, vào sáng thứ Sáu vừa qua, khi thức dậy, thuyền trưởng Benfica cảm thấy khó chịu ở tai, với triệu chứng bị viêm. Do vậy, ông quyết định đến bệnh viện Divino Esporito Santo để kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ xác định, Mourinho bị nhiễm trùng tai, nhưng không nghiêm trọng nên sau khi tiến hành điều trị và cho thuốc, thì ông có thể ra về mà không cần nhập viện.

Do vậy, một ngày sau đó, nhà cầm quân 63 tuổi vẫn có thể chỉ đạo trận Benfica làm khách Santa Clara (thắng 2-1), để tiếp tục nuôi hi vọng đua tranh ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Benfica hiện kém đội đầu bảng Porto 7 điểm.

Trận đấu tiếp theo của Mourinho và Benfica chính là cuộc đón tiếp Real Madrid, đội bóng mà họ vừa có chiến thắng kinh điển (4-2) vài tuần trước, ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League.

Mbappe và Real Madrid nung nấu 'báo thù' Mourinho và Benfica. Ảnh: X Madrid Xtra

Lá thăm vòng play-off đưa họ tái đấu tức thì, buộc Mourinho phải chiến đấu với đội bóng cũ để giành vé vào vòng 16 đội Cúp C1 mùa này, với trận lượt đi lúc 3h ngày 18/2 và lượt về 1 tuần sau đó. Đây cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên, ‘người đặc biệt’ ở lại Bernabeu, kể từ khi chia tay vào 2013.

Tại Real Madrid, Mbappe và các đồng đội đang nung nấu quyết tâm “báo thù’ trận thua hổ thẹn Benfica. Họ tuyên bố phải lấy vé đi tiếp cho bằng được, cho thấy trận thua ngược 2-4 cuối tháng 1 vừa qua chỉ là ‘tai nạn’.