1. Đêm thứ Bảy là một điều hiếm hoi với Real Madrid đầy biến động, một trận cầu đi theo đường thẳng, nhịp độ và sự tập trung ổn định, gần như không có sai lệch, hầu như không có cú sốc nào.

Đội bóng của Alvaro Arbeloa thể hiện sự chính xác và lạnh lùng mà không cần chờ đến phút cuối.

Một đêm bùng nổ giúp Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu. Ảnh: Diario AS

Real Madrid khiến Real Sociedad của Matarazzo chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài trên mọi mặt trận – với những nạn nhân như Barcelona hay Bilbao.

Niềm vui nhẹ nhàng và ít nhất 2 ngày đứng đầu bảng La Liga, trong lúc chờ chuyến làm khách của Barca tới Montilivi để đấu với Girona vào thứ Hai (3h ngày 17/2).

Đó không phải điều được chờ đợi nhất, một đêm yên ả khi tiếp đón một trong những đội có phong độ cao nhất năm 2026.

Nhưng Sociedad đã cạn năng lượng sau khi dốc sức hồi giữa tuần tại San Mames, nơi họ thắng Bilbao ở lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua.

2. Sociedad đến Bernabeu với đội hình xáo trộn mạnh, trong đó Matarazzo – người hồi sinh một tập thể từng sa sút trước Giáng sinh – tung vào Wesley, một cầu thủ Brazil vừa chuyển đến từ Al Nassr của Cristiano Ronaldo.

Cầu thủ này trước đó chỉ chơi một mùa tại Corinthians và cảm nhận bước nhảy vọt như một chuyến du hành vũ trụ. Ngay cả nhịp độ tập luyện cũng khiến anh không theo kịp.

Một ngày trước khi ra mắt tại Bernabeu, HLV của anh kể rằng Wesley chưa từng làm việc ở cường độ như vậy.

Wesley rơi vào cánh của Trent Alexander-Arnold, người đá chính thay Dani Carvajal, và trải qua một đêm yên bình. Hậu vệ người Anh thắng các pha đối đầu vượt quá danh tiếng phòng ngự của mình và hiếm khi bị gây áp lực khi dâng cao.

Thực tế, Alexander-Arnold gần như không cần thời gian để vung chân và giải phóng cái chân phải thượng hạng. Ngay lần đầu đã mang tính sát thương.

Anh treo bóng vào vòng cấm, nơi Gonzalo Garcia băng qua, chạm nhẹ và đưa bóng ra ngoài tầm với của Remiro.

Trent có trận đấu nổi bật. Ảnh: RMCF

Bóng đá trở nên giản đơn khi có những chuyên gia cỡ này: một người chuyền chính xác xé toang mọi hàng thủ, và một tay săn bàn có khứu giác kiểu “chúa nhẫn” Raul Gonzalez.

Mới phút thứ 5 và Real Madrid đã dập tắt ít ỏi sinh khí của đối thủ. Trận đấu dần hạ nhiệt, không bên nào gây sức ép quá lớn.

Hàng tiền vệ 4 người của Arbeloa chuyền bóng mà không còn những nỗi lo thường thấy. Thậm chí có lúc họ đủng đỉnh ru ngủ trận đấu khi mọi thứ đều thuận lợi.

“Los Blancos” chỉ gặp một trục trặc. Lần thứ hai Huijsen ngã người truy cản đã phạm lỗi với Yangel Herrera trong vòng cấm, và Oyarzabal gỡ hòa trên chấm phạt đền.

Bàn thua để lại dư âm bất an trên khán đài, nơi bắt đầu la ó trung vệ trẻ mỗi khi anh chạm bóng. Đó là khoảnh khắc tưởng như sự yên bình vừa tìm lại có thể tan biến. Nhưng chỉ thoáng qua.

Vinicius Junior đối mặt Aramburu, phanh gấp, bị đối thủ quét ngã. Khi Kylian Mbappe dự bị, tiền đạo Brazil cầm bóng đặt lên chấm 11m. Anh chạy đà, nhảy chân sáo và đánh lừa Remiro.

3. Dòng chảy trận đấu trở lại quỹ đạo, trôi chậm, ít va chạm. Một bối cảnh lý tưởng cho cái chân của Trent, người tung ra những đường chuyền tuyệt hảo ra sau lưng hàng thủ mà không cần khống chế cầu kỳ.

Alexander-Arnold có một “cơ chế bật” tự động nhắm vào những khoảng trống để Valverde, Vinicius hay Gonzalo lao vào.

Cánh phải của cầu thủ Anh mở ra những thế giới mới đầy hứa hẹn cho Real Madrid: rút ngắn các công đoạn triển khai chậm và liên tục tấn công vào những khu vực sát thương cao.

Vinicius nhảy chân sáo ghi bàn. Ảnh: Diario AS

Valverde tận dụng sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Sociedad. Anh nhận bóng sát rìa vòng cấm, có đủ thời gian khống chế, chỉnh một nhịp, ngẩng đầu nhìn khung thành và đặt bóng vào góc cao bằng sự tinh tế hiếm thấy ở “khẩu pháo” người Uruguay.

Hiếm như chính đêm đấu xuôi chèo mát mái mà Real Madrid đang tự thưởng, thậm chí còn hơn cả trận thắng 6-1 trước Monaco.

Vinicius “xâu kim” Aramburu trong vòng cấm và hậu vệ Venezuela phạm lỗi phạt đền thứ hai. Vini lặp lại cú nhảy chân sáo, sút về phía đối diện và lại ghi bàn.

Tỷ số có thể còn đậm hơn. Trận đấu có thể giống đêm Monaco hơn nếu Vinicius và Gonzalo tận dụng hết các cơ hội sau đó. Bản thân Vini bị VAR từ chối cú hat-trick sau pha đánh đầu cận thành.

Sự yên ả không có thêm bàn thắng, nhưng cho phép Carvajal trở lại trong tiếng reo mừng, giúp Rudiger nghỉ ngơi.

Một trận cầu trọn vẹn để gây áp lực cho Barca, cũng như chuẩn bị tái ngộ ánh hào quang đang hồi sinh của Mourinho trên con đường vào vòng 1/8 Champions League.