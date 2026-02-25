Mourinho chờ cuộc gọi từ Perez

Một buổi sáng tháng Sáu năm 2021, điện thoại của Jose Angel Sanchez – tổng giám đốc Real Madrid – đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là Carlo Ancelotti.

Khi đó, nhà cầm quân người Ý đang dẫn dắt Everton và như thường lệ mỗi đầu mùa hè, ông gọi cho lãnh đạo Madrid để hỏi xem có cầu thủ nào của đội bóng Hoàng gia được phép cho mượn hoặc chuyển nhượng hay không.

Mourinho trong buổi tập tại Bernabeu. Ảnh: EFE

Nhân tiện, ông đùa một câu nhưng rồi thành sự thật. “Người phù hợp chính là tôi”, Ancelotti trả lời khi Sanchez nhắc đến việc Zinedine Zidane ra đi và CLB đang tìm HLV mới.

Cứ thế, giữa những câu chuyện vui, những đề nghị và ký ức cũ, Ancelotti trở lại Bernabeu để giành thêm 2 chức vô địch Champions League.

Cuộc gọi định mệnh kiểu đó là điều mà Jose Mourinho vẫn đang mơ tới, trong đêm ông cùng Benfica thách thức Real Madrid ở trận lượt về play-off quyết định.

Mourinho sẽ ngồi trên khán đài sân Bernabeu chứ không phải băng ghế huấn luyện do tấm thẻ đỏ ở lượt đi. “Không phải lần đầu Jose không được ngồi ghế chỉ đạo vì án phạt”, Alvaro Arbeloa đùa.

“Người đặc biệt” sẽ cùng các cầu thủ bước xuống xe buýt, đi qua hành lang Bernabeu, họp chiến thuật trong phòng thay đồ rồi lên cao theo dõi trận đấu từ trên khán đài.

Từ đó, có lẽ ông sẽ nhớ lại 3 mùa giải ngày nào, những cuộc đối đầu nảy lửa với báo chí và đối thủ, chức vô địch La Liga 100 điểm và Cúp Nhà Vua trước Barcelona của Pep Guardiola, 2 lần về nhì ở giải quốc nội và 3 trận bán kết Champions League đầy cay đắng.

“Ba năm đó đã đặt nền móng cho những thành công sau này”, người ta thừa nhận ở Valdebebas.

Mourinho không chinh phục châu Âu cùng Real Madrid, nhưng những thất bại trước Barcelona, Bayern Munich và Dortmund đã hun đúc một tập thể sau đó lên ngôi ở Lisbon, ngay mùa giải đầu tiên sau khi ông rời đi.

“Giá mà Jose tiếp tục, nhưng áp lực đã tăng lên đến giới hạn. Ông ấy mang lại cho chúng tôi tinh thần cạnh tranh cần được ghi nhận, giờ đây chúng tôi đang ở đúng vị thế của Real Madrid. Hai bên đồng thuận kết thúc mối quan hệ, đây là thời điểm thích hợp”, Florentino Perez thông báo chia tay Mourinho.

Mourinho vẫn duy trì mối quan hệ đẹp với Perez. Ảnh: EFE

Khi đó, Mourinho còn hợp đồng đến năm 2016, nhưng “ông ấy tin rằng điều tốt nhất là rời CLB và tôi chia sẻ quan điểm đó”.

Mourinho vẫn được yêu mến

Kể từ đó, Real Madrid tiếp tục lớn mạnh, còn sự nghiệp của Mourinho có phần đi xuống. Ông vô địch Premier League với Chelsea, Europa League cùng MU và Conference League với Roma – nơi ông cũng thua một trận chung kết Europa League vì trọng tài.

Bảng thành tích phản ánh quãng thời gian thăng rồi trầm ấy. Ông không ở CLB nào quá 3 mùa, trải qua hai năm tại Tottenham và Fenerbahce mà không giành danh hiệu, trước khi về lại Benfica giữa tháng Chín – 3 tháng trước khi tình hình của Xabi Alonso tại Bernabeu trở nên phức tạp.

Nếu Mou không về Lisbon, ở Valdebebas thừa nhận có thể đã diễn ra những cuộc trao đổi để thay thế Alonso.

Mourinho, Zidane và Ancelotti là 3 HLV nhận được sự tin tưởng lớn nhất từ Perez. Hai người sau đều có hai nhiệm kỳ tại CLB, và chỉ còn Mou là chưa có lần trở lại.

Với Perez, sự tin cậy hiện tại thậm chí còn quan trọng hơn yếu tố chuyên môn thuần túy. Giống như khi tái ký Ancelotti, ông tìm kiếm một HLV có bàn tay quản trị hơn là những ý tưởng cách mạng.

Khoảnh khắc Mourinho được các cầu thủ tung lên cao khi Real Madrid vô địch La Liga 2012 tại San Mames. Ảnh: EFE

Đó cũng là lý do đặt cược vào Arbeloa – một người của CLB, thực thi đúng định hướng ban lãnh đạo.

Vì thế, tại Valdebebas, cái tên Mourinho đôi khi vẫn được nhắc tới. Ancelotti 62 tuổi khi trở lại năm 2021, còn Mourinho đã bước sang tuổi 63 vào tháng Giêng.

Trong văn phòng Madrid, người ta vẫn hoài nghi về nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và Perez – như trường hợp Zidane và Ancelotti – khiến cánh cửa chưa bao giờ khép lại, chờ thời điểm “phép tính” phù hợp. Họ đã nhắn tin, gọi điện và quan tâm tới nhau suốt những năm qua. Giữa họ có sự trân trọng.

Hôm qua, Mourinho đến sân bay Barajas trong tiếng hô “Hãy trở lại Madrid!”, ký tặng người hâm mộ, đi taxi ăn trưa cùng các trợ lý và kịp trở lại để bước trên thảm cỏ Bernabeu trong buổi tập của Benfica.

Đêm nay, dù phải ngồi khán đài nhưng Mourinho sẽ là màn tái ngộ chính thức giàu cảm xúc. Các Madridista, giống như Perez, vẫn yêu ông.