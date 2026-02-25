3h00 ngày 26/2, sân Bernabeu:

UEFA sớm thông báo về việc đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Gianlucca Prestianni trong cuộc so tài giữa Real Madrid với Benfica tại Bernabeu, sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior tại lượt đi.

Đây là vấn đề nổi bật nhất trong trận lượt đi play-off Champions League mà Real Madrid thắng Benfica 1-0 trên sân Da Luz.

Lượt về giữa Real Madrid và Benfica hứa hẹn rất nóng. Ảnh: Imago

Mặc dù còn trong quá trình điều tra, UEFA vẫn có cơ sở đưa ra án phạt tạm thời với Prestianni, căn cứ theo Điều 14 của luật UEFA.

Tuần trước, Vinicius ghi siêu phẩm và có những tranh cãi với Prestianni mà theo Mbappe, cầu thủ Benfica đã liên tục gọi đồng đội của anh là 'con khỉ'.

Phía bên ngoài sân Da Luz, Jose Mourinho phản ứng với trọng tài để yêu cầu thẻ vàng thứ hai cho Vinicius. Kết quả, “Người đặc biệt” nhận thẻ đỏ.

Ngày Mourinho trở lại Bernabeu lần đầu tiên kể từ 2013 trở thành kịch bản không như ý: ông phải ngồi khán đài, tận dụng công nghệ để liên lạc với trợ lý để đưa ra quyết định về trận đấu.

Những gì diễn ra ở Lisbon khiến trận lượt về tại Madrid được cả thế giới quan tâm, trong khi các chuyên gia dự báo về sự căng thẳng trong suốt trận đấu.

Mourinho phải ngồi khán đài trong ngày trở lại Bernabeu. Ảnh: Imago

Benfica bất lợi về mặt tỷ số. Tuy vậy, trận thua của Real Madrid trước Osasuna hồi cuối tuần qua mở ra hy vọng cho đại diện bóng đá Bồ Đào Nha.

Alvaro Arbeloa bộc lộ nhiều hạn chế về chiến thuật, đặc biệt là khi kết hợp Mbappe với Vinicius – những người liên tục đạp chân nhau ở trận đấu gần nhất.

Mourinho và trợ lý Joao Tralhao – người chỉ đạo lượt về – đã có những phân tích kỹ lưỡng về vấn đề này. Điều quan trọng lúc này là họ đưa ra giải pháp hợp lý.

Bernabeu sẽ ngột ngạt trong ngày đón Mourinho trở lại, nhưng chiếc vé vòng 1/8 khó vượt khỏi tay Real Madrid.

Lực lượng:

Real Madrid: Bellingham, Eder Militao, Huijsen, Ceballos chấn thương; Rodrygo bị treo giò.

Benfica: Joao Veloso chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras; Valverde, Guler, Tchouameni, Guler; Mbappe, Vinicius.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Aursnes; Lukebakio, Rafa, Schjelderup; Pavlidis.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.