“Cậu bé của tôi”

Ngày 1/6/2013, trong buổi tập cuối cùng của Jose Mourinho trên cương vị HLV Real Madrid, Alvaro Arbeloa muốn lưu lại khoảnh khắc ấy bằng bức ảnh chụp cùng “Người đặc biệt” và các cộng sự.

“Hẹn gặp lại sớm nhé, những người bạn”, Arbeloa viết trên mạng xã hội kèm bức ảnh chụp chung. “Tình bạn không phải thứ để đem ra mặc cả. Họ là bạn của tôi vì họ xứng đáng với điều đó”.

Mourinho với Arbeloa và Alonso khi còn dẫn Real Madrid. Ảnh: EFE

Gần 13 năm sau bức ảnh ấy, Arbeloa và Mourinho sẽ lần đầu gặp lại nhau trên sân cỏ, trong trận Benfica tiếp Real Madrid ở vòng bảng Champions League (3h ngày 29/1).

Cuộc tái ngộ trực tiếp sau nhiều năm liên lạc từ xa, những cuộc trò chuyện qua điện thoại bất chấp việc Mourinho thay đổi số di động nhiều lần.

“Ông ấy đã thay đổi cuộc đời Arbeloa, Mourinho là hình mẫu lớn nhất của anh ấy”, những người thân cận nhất với vị HLV Real Madrid thừa nhận.

“Không ai có thể như Jose. Ông ấy là tấm gương, có ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Ông đặt nền móng cho những gì xảy ra sau đó ở Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane”, Arbeloa chia sẻ.

“Tôi biết CLB đã ghi nhận điều đó trong những năm qua. Jose đã, đang và sẽ mãi là một trong chúng ta”, Arbeloa nhấn mạnh trong phòng họp báo tại sân Da Luz, nơi Real Madrid vô địch Champions League thứ 10 vào năm 2014.

Về phần mình, Mourinho xúc động khi nhắc tới Arbeloa, người mà ông mô tả là “cậu bé của tôi”.

“Arbeloa là của tôi, trước và sau trận đấu. Cậu ấy là cậu bé của tôi, một trong những người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng có ở Real Madrid, một trong những học trò tôi yêu quý nhất”.

Trước khi gặp lại Real Madrid, Mourinho bị truyền thông hỏi liên tục về Arbeloa và Xabi Alonso – cũng là người chịu ảnh hưởng từ ông.

“Đó là những chàng trai của tôi. Tôi đã xúc động khi gặp Xabi, lúc cậu ấy còn ở Leverkusen. Tôi cũng xúc động khi nghĩ đến việc được đấu với Alvaro”.

Arbeloa vẫn giữ liên lạc với Mourinho. Ảnh: EFE

Mourinho có vẻ nghiêm nghị, lo lắng vì Benfica đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi đấu trường châu Âu.

“Việc kết thúc câu chuyện của Xabi thế nào, tôi không bàn, tôi không quan tâm. Trong bóng đá rất khó để có điều gì làm tôi ngạc nhiên”.

Mối quan hệ đặc biệt

Mối quan hệ giữa Mourinho, Arbeloa và Alonso đã phát triển mạnh trong 3 mùa giải của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ở Bernabeu – quãng thời gian khắc nghiệt cả về chuyên môn lẫn cảm xúc, với vết rạn lớn trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, đó cũng là giai đoạn đặt những viên gạch cho một Real Madrid sau này giành 4 chức vô địch Champions League trong 5 lần tham dự từ 2014 đến 2018.

“Trở thành một người theo chủ nghĩa Mourinho (Mourinhista) là một cách sống và một cách làm việc: luôn đối diện trực diện, bảo vệ ý tưởng của mình tới cùng, trung thực và liêm chính, và không sợ phải là chính mình”, Arbeloa chia sẻ.

Mourinhista từng là khái niệm khiến cộng đồng Madridista bị chia rẽ, từ người hâm mộ cho tới một số cầu thủ, đẩy mối quan hệ giữa một vài cầu thủ với HLV, cũng như giữa đội bóng với một bộ phận báo chí, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong lúc tranh cãi leo thang ở các trận El Clasico và cả trong đội tuyển Tây Ban Nha, Arbeloa trở thành một trong những người bảo vệ Mourinho mạnh mẽ nhất, cả trước công chúng lẫn sau hậu trường.

“Có một bộ phận báo chí đang đi theo một con đường sai lầm. CLB phải ủng hộ Mourinho đến cùng, và hy vọng điều đó sẽ xảy ra”, Arbeloa nói năm 2011 – giữa World Cup và EURO.

Thời điểm ấy là giai đoạn “chiến tranh El Clasico” với Barcelona của Pep Guardiola, mà trận chung kết Cúp Nhà Vua tại Mestalla là một trong những bước ngoặt (Cristiano Ronaldo ghi bàn trong hiệp phụ).

Mourinho xúc động khi gặp lại một trong những học trò ông thích nhất. Ảnh: Imago

Tuyển Tây Ban Nha sau đó vô địch EURO 2012. Mùa tiếp theo 2012/13 là mùa cuối cùng của Mourinho tại Real Madrid. Sau đó, Arbeloa cùng “Los Blancos” giành Champions League khi Ancelotti đến.

Những tháng ngày ấy đã tạo ra mối quan hệ kéo dài tới tận hôm nay. “Ông ấy là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp trong thế giới bóng đá”, Arbeloa thừa nhận.

Sự nghiệp đưa mỗi người đi một hướng, nhưng công nghệ giúp họ vẫn “ở gần nhau” – như lời những người trong cuộc kể lại – dù khoảng cách địa lý rất xa.

Mourinho sang Anh, đến Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và giờ là Bồ Đào Nha, thay đổi số điện thoại rất nhiều, nhưng vẫn giữ liên lạc với những chàng trai của mình, trong đó có Arbeloa.

“Tôi cố gắng làm phiền Jose ít thôi vì tôi biết ông ấy là ai. Ông đổi điện thoại nhiều lần, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi biết tôi có thể gọi cho ông ấy lúc 3 giờ sáng”, Arbeloa tự hào.

Giữa cảm xúc và sự xúc động, Arbeloa nhiều khả năng khiến thầy Mourinho phải rời Champions League.