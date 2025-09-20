Trong bối cảnh MU khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy trắc trở, chiếc ghế của Ruben Amorim tại Old Trafford đang lung lay dữ dội.

Báo chí Anh tiết lộ, Andoni Iraola – HLV trưởng Bournemouth – nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu dẫn MU, trong trường hợp Amorim bị sa thải.

Iraola là ứng viên hàng đầu thay thế Ruben Amorim. Ảnh: EFE

MU đã bị loại sớm ở League Cup và thi đấu thất thường tại Ngoại hạng Anh, khiến ban lãnh đạo không còn nhiều kiên nhẫn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Trong bối cảnh đó, Iraola được đánh giá là một lựa chọn tiềm năng: trẻ trung, triết lý rõ ràng, và đặc biệt đã chứng minh được năng lực khi giúp Bournemouth trụ vững ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Mùa trước, ông cùng đội bóng miền Nam nước Anh giành 51 điểm và kết thúc ở giữa bảng – thành tích vượt xa kỳ vọng với một tập thể hạn chế về ngân sách.

Tuy nhiên, Bournemouth không muốn mất thuyền trưởng của mình khi mùa giải dang diễn ra.

Nhận thấy sự quan tâm từ MU, các quan chức Bournemouth đã chuẩn bị đề nghị một bản hợp đồng mới để giữ chân Iraola, coi ông là “linh hồn” trong dự án dài hạn.

“Chúng tôi hài lòng với công việc của Andoni và muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng”, một nguồn tin nội bộ chia sẻ.

Ở Old Trafford, áp lực ngày một lớn. Các CĐV chờ đợi sự thay đổi, trong khi BLĐ cân nhắc giữa việc cho Amorim thêm cơ hội hay tìm một hướng đi mới.

Nếu tình hình không sớm cải thiện, MU hoàn toàn có thể sa thải Amorim dù tiền đền bù cao. Nhiều cầu thủ đang bất mãn với những quyết định chiến thuật và dùng người của cựu HLV Sporting Lisbon.

Trong lúc đó, những thông tin từ Tây Ban Nha cho biết, Iraola có dấu hiệu bị “cám dỗ” bởi chiếc ghế nóng tại Old Trafford, dù trước đó ông từng ưu tiên tiếp tục dự án với Bournemouth.