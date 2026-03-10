3h00 ngày 11/3, sân St James' Park

Newcastle tiếp đón Barcelona để tranh một suất vào nhóm 8 CLB mạnh nhất châu Âu mùa giải 2025/26 khi hai đội đang ở trạng thái đối lập.

Hiện tại, Newcastle chỉ đứng thứ 12 tại Premier League. Gần đây, trận thua Man City 1-3 trên sân nhà St James' Park cũng khiến “Chích Chòe” bị loại khỏi FA Cup.

Barca từng thắng Newcastle ở trận mở màn vòng bảng. Ảnh: EFE

Giờ đây, đội quân của HLV Eddie Howe chỉ còn Champions League để tập trung, với hy vọng tiến xa nhất có thể. Một hành trình thực sự gian nan.

Trong khi đó, Barca vẫn dẫn đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid. Cuối tuần qua, họ thắng 1-0 trên sân San Mames của Bilbao nhờ bàn thắng của Lamine Yamal.

Trong 5 lần hai đội đối đầu nhau, đội bóng xứ Catalunya có đến 4 chiến thắng, chỉ thua 1. Thắng lợi mới nhất của Barca là trận mở màn vòng bảng tại St James' Park với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Marcus Rashford.

Ở vòng bảng, Barca cũng là đội bóng Tây Ban Nha duy nhất giành chiến thắng trước một đại diện Ngoại hạng Anh.

Barcelona đầy tự tin giành chiến thắng khác khi trở lại thành phố nổi tiếng nằm bên bờ sông Tyne. Phong độ cao của Lamine Yamal là điểm tựa cho “Blaugrana”, bên cạnh sự nổi bật của Pedri.

“Champions League hoàn toàn khác”, Hansi Flick vẫn cảnh báo học trò phải tập trung dù phong độ quốc nội của Newcastle không tốt. “Ai cũng muốn thể hiện phong độ tốt nhất.

Chúng tôi phải thi đấu sao cho phù hợp. Sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cần biết cách đối phó với những cầu thủ nhanh nhẹn của họ và tìm ra giải pháp”.

Yamal được chờ đợi tỏa sáng. Ảnh: EFE

Có một bài toán đặt ra với Hansi Flick: làm sao để Lamine Yamal và Fermin Lopez không nhận thêm thẻ vàng. Nếu bị cảnh báo, họ sẽ ngồi ngoài trận lượt về vào tuần sau.

Một yếu tố khác mà Flick cần chú ý để giành lợi thế là những pha phạt góc hoặc cố định. Newcastle sẽ khai thác tối đa những tình huống này trước hàng thủ không thực sự chắc chắn của Barca.

Một trận đấu khó, nhưng Barca vẫn được đánh giá trội hơn so với đội chủ nhà.

Lực lượng:

Newcastle: Bruno Guimaraes, Miley, Schar chấn thương.

Barca: Balde, Christensen, De Jong, Gavi, Kounde chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Casado; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski.

Dự đoán: Barca thắng 2-1.