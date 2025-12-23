MU đàm phán Morgan Rogers
Các quan chức MU thận trọng triển khai kế hoạch chuyển nhượng mùa đông để tìm nhân tố phù hợp, trong đó Morgan Rogers xuất hiện như một trong những lựa chọn quan trọng.
Rogers chính là người vừa ghi cú đúp giúp Aston Villa đánh bại MU 2-1 tại Ngoại hạng Anh.
Cầu thủ 27 tuổi người Anh đang tiến bộ rõ rệt. Anh được chờ đợi trở thành mắt xích trong dự án mới của MU hậu Bruno Fernandes.
Rogers nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB Premier League và châu Âu. Vì vậy, MU hy vọng sớm tìm được tiếng nói chung với Aston Villa.
Napoli chốt thương vụ Mainoo
Sau khi giành Siêu cúp Italia, Napoli chuẩn bị tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông nhằm củng cố dự án bóng đá của Antonio Conte.
Kế hoạch của Napoli là chiêu mộ Kobbie Mainoo. Tiền vệ người Anh không có nhiều cơ hội thi đấu ở MU và anh muốn ra đi nhằm đua tranh suất tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh.
HLV Conte đánh giá cao sự năng động của Mainoo, người có khả năng mang lại nhiều giải pháp ở giữa sân, bên cạnh Scott McTominay.
Tham vọng của Napoli là bảo vệ danh hiệu vô địch Serie A và tiến xa ở Champions League. Vì vậy, Conte đang đẩy nhanh quá trình đàm phán lấy Mainoo.
Man City muốn có Semenyo
Theo các nguồn tin từ Anh, Man City muốn bổ sung hàng công với mục tiêu Antoine Semenyo – người có phong độ rất nổi bật cùng Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.
Man City cần giải pháp giảm tải cho Erling Haaland. Pep Guardiola đánh giá Semenyo là người phù hợp.
Cầu thủ 25 tuổi đá được nhiều vai trò khác nhau trên hàng công. Đây chính là yếu tố giúp anh được Pep Guardiola chú ý đặc biệt.
Man City dự tính thuyết phục Bournemouth với đề nghị 65 triệu bảng, để có chữ ký của Semenyo ngay trong tháng Giêng 2026 – đồng nghĩa Omar Marmoush phải ra đi.
Tin vắn
- Lionel Messi đề xuất với các quan chức Inter Miami về việc chiêu mộ Giovani Lo Celso – cầu thủ hiện khoác áo Betis.
- Barcelona liên hệ Juventus về trung vệ Gleison Bremer, giải pháp thay thế Christensen và Ronald Araujo.
- AC Milan vừa đặt vấn đề với Chelsea về trung vệ Axel Disasi, người không có trong kế hoạch chính của “The Blues”.
- Liverpool quay lại bàn đàm phán với Crystal Palace để chiêu mộ trung vệ Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
- Lyon đạt thỏa thuận với Real Madrid về hợp đồng mượn Endrick đến hết mùa giải, với điều khoản trả 50% tiền lương của ngôi sao trẻ người Brazil.
- Real Madrid xem xét đưa Nico Paz về sân Bernabeu trong tháng Giêng, theo điều khoản mua lại trong hợp đồng với Como.
- Atletico Madrid vừa có những liên hệ đầu tiên với Leon Goretzka, người sẽ hết hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải.
- Juventus được cho là đang tiếp cận Arsenal để hỏi mua Gabriel Jesus, người đang trải qua giai đoạn khó khăn với 3 trận từ đầu mùa.
Đội bóng thành Manchester sẵn sàng dốc két đầu tư vào cặp tiền vệ mới chất lượng ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Đại diện Bayern Munich đang xem xét kế hoạch chiêu mộ Bruno Fernandes, người vừa có những phát biểu chỉ trích lãnh đạo MU.
Alexander Isak vừa trải qua ca phẫu thuật sau khi bị xác định gãy chân trong tình huống va chạm ở trận gặp Tottenham.
MU nhận đòn giáng chấn thương của Bruno Fernandes, có thể vắng mặt ở derby đấu Man City lẫn cuộc đụng độ với Arsenal tại Ngoại hạng Anh.
Aston Villa mang hình ảnh một ứng viên Ngoại hạng Anh, trong khi MU bất ổn với trận thua 1-2 và phơi bày nhiều điểm yếu phòng ngự.