MU đàm phán Morgan Rogers

Các quan chức MU thận trọng triển khai kế hoạch chuyển nhượng mùa đông để tìm nhân tố phù hợp, trong đó Morgan Rogers xuất hiện như một trong những lựa chọn quan trọng.

MU có tham vọng lấy Rogers. Ảnh: AVFC

Rogers chính là người vừa ghi cú đúp giúp Aston Villa đánh bại MU 2-1 tại Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ 27 tuổi người Anh đang tiến bộ rõ rệt. Anh được chờ đợi trở thành mắt xích trong dự án mới của MU hậu Bruno Fernandes.

Rogers nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB Premier League và châu Âu. Vì vậy, MU hy vọng sớm tìm được tiếng nói chung với Aston Villa.

Napoli chốt thương vụ Mainoo

Sau khi giành Siêu cúp Italia, Napoli chuẩn bị tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông nhằm củng cố dự án bóng đá của Antonio Conte.

Napoli nỗ lực chiêu mộ Mainoo. Ảnh: ManUtd

Kế hoạch của Napoli là chiêu mộ Kobbie Mainoo. Tiền vệ người Anh không có nhiều cơ hội thi đấu ở MU và anh muốn ra đi nhằm đua tranh suất tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh.

HLV Conte đánh giá cao sự năng động của Mainoo, người có khả năng mang lại nhiều giải pháp ở giữa sân, bên cạnh Scott McTominay.

Tham vọng của Napoli là bảo vệ danh hiệu vô địch Serie A và tiến xa ở Champions League. Vì vậy, Conte đang đẩy nhanh quá trình đàm phán lấy Mainoo.

Man City muốn có Semenyo

Theo các nguồn tin từ Anh, Man City muốn bổ sung hàng công với mục tiêu Antoine Semenyo – người có phong độ rất nổi bật cùng Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

Semenyo được Man City theo đuổi. Ảnh: AFCB

Man City cần giải pháp giảm tải cho Erling Haaland. Pep Guardiola đánh giá Semenyo là người phù hợp.

Cầu thủ 25 tuổi đá được nhiều vai trò khác nhau trên hàng công. Đây chính là yếu tố giúp anh được Pep Guardiola chú ý đặc biệt.

Man City dự tính thuyết phục Bournemouth với đề nghị 65 triệu bảng, để có chữ ký của Semenyo ngay trong tháng Giêng 2026 – đồng nghĩa Omar Marmoush phải ra đi.