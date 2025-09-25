Nhờ màn trình diễn ngoạn mục trước Newcastle ở Champions League – ghi cả 2 bàn giúp Barca thắng 2-1 tại Anh, Marcus Rashford đáng ra được Hansi Flick cho đá chính ở trận đội nhà tiếp Getafe cuối tuần qua, tại vòng 6 La Liga.

Rashford được khuyên muốn trụ lại ở Barca, không bị trả lại MU thì trước tiên cần phải chuyên nghiệp, từ đó mới có cơ hội để chứng tỏ khả năng. Ảnh: X Fabrizio Romano

Tuy nhiên, Rashford đã để vuột mất cơ hội này, do lỗi đến muộn (2 phút) buổi họp đội trước trận đấu. Sau đó, tiền đạo này được Flick cho vào sân trong hiệp 2, đã kiến tạo để Dani Olmo ghi bàn ấn định chiến thắng Barca 3-0 Getafe.

Dù vừa phạm lỗi, nhưng theo Sky Sports, đội bóng xứ Catalan phản ứng tích cực, vui mừng với sự tiến bộ và hòa nhập của Rashford với Barca. Dù vậy, CLB chưa có động thái nào để thúc đẩy việc mua đứt vào cuối mùa, sau khi hết hợp đồng mượn từ MU.

Trong thỏa thuận cho mượn giữa đôi bên, Barca có tùy chọn mua đứt tiền đạo này với giá 30 triệu euro.

Từ nước Anh, cựu danh thủ tuyển Anh và Newcastle, Alan Shearer đưa ra 4 từ chen chốt khuyên Rashford: “cần phải chuyên nghiệp”, nếu muốn có cơ hội ở lại Barca sau khi hết thỏa thuận cho mượn.

Hiện chân sút 27 tuổi còn gần 3 năm trong hợp đồng với MU, với đôi bên đều không muốn gặp lại nhau.

Rashford sẽ chơi thật hay, một khi anh tự tin và là chính mình, như đã từng bùng nổ trong mùa giải đầu tiên với Erik ten Hag. Ảnh: FCB

Alan Shearer nói về Rashford: “Chúng ta biết rằng, một khi Rashford sẵn sàng và có thái độ đúng đắn, thì đó sẽ là một cầu thủ đáng tin cậy.Cậu ấy đã chơi rất hay trước Newcastle, nhất là cái cách ghi bàn thắng thứ 2, thật đáng kinh ngạc.

Nhưng bạn không thể thiếu chuyên nghiệp. Tại sao lại bắt mọi người phải chờ mình? Tại sao người khác đúng giờ, còn bản thận lại đến muộn. Điều đó không được.

Tôi đoán Rashford muốn ở lại Barca, nhưng cậu ấy không thể để vi phạm giờ giấc ở một CLB hàng đầu như vậy, nhất là khi đang ở đó theo dạng cho mượn, vì luôn có sẵn người thế chỗ.

Cựu danh thủ nhấn mạnh, vấn đề đến muộn là muộn, không thể nói kiểu như “chỉ 2 phút”: “Việc bạn muộn 2 phút hay 20 phút không quan trọng. Mấu chốt là đến bạn muộn, khiến đồng nghiệp phải chờ. Bạn cần phải chuyên nghiệp!”.