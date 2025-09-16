Trong ngày cuối cùng phiên chợ hè, Liverpool nghĩ rằng mình đã có được sự phục vụ của Marc Guehi với giá 35 triệu bảng, sau khi anh kiểm tra y tế thành công.

Tuy nhiên, vào phút chót, Crystal Palace bất ngờ hủy giao kèo vì không tìm được người thay thế phù hợp.

Man City và Liverpool đều muốn có Guehi - Ảnh: T.T

Việc chiêu mộ Guehi miễn phí vào hè năm sau sẽ không dễ dàng với Liverpool, bởi rất nhiều đội bóng sẽ chèo kéo cầu thủ tự do này.

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, ít nhất 5 đội bóng lớn khắp châu Âu, bao gồm Barcelona , ​​Real Madrid , Bayern Munich, Inter Milan và Juventus đã để mắt đến Guehi.

Dẫu vậy, đối thủ nặng ký nhất của Liverpool sẽ là Man City. Tờ Mirror cho hay, HLV Pep Guardiola rất ngưỡng mộ phong cách thi đấu của trung vệ 25 tuổi.

Guehi chơi ngày càng chững chạc và dần trở thành trụ cột dưới hàng thủ Tam sư, giữ vai trò quan trọng trong 2 chiến thắng gần đây trước Andorra và Serbia.

Bản thân Marc Guehi cảm thấy mình đã sẵn sàng để chuyển đến một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City sẽ cố gắng chiêu dụ Guehi bằng mức lương hấp dẫn, cùng kế hoạch dài hạn mà Pep Guardiola đang vạch ra cho đội chủ sân Etihad.