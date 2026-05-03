

Sáng nay (3/5), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa đá, giông lốc tại các tỉnh miền Bắc.

Theo đó, mưa đá, giông lốc xảy ra chiều tối 2/5 tại các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội đã làm 5 người bị thương (tại tỉnh Thái Nguyên).

Khoảng 350 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với 309 nhà, tiếp đến là Điện Biên 40 nhà và Lào Cai một nhà.

Đồng thời, 919ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, chủ yếu tại Điện Biên (767ha) và Thái Nguyên (152ha). Ngoài ra, 6 trường học ở Thái Nguyên bị tốc mái, 12 cột điện gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại.

Trước đó, chiều tối 2/5, một trận mưa đá kèm giông lốc mạnh bất ngờ xảy ra tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc. Nhiều nơi ghi nhận mưa đá có kích thước lớn 4-5cm, như tại xã Thanh An (Điện Biên) hay các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức của Hà Nội...

Chiều tối 2/5, một trận mưa đá kèm giông lốc mạnh đã bất ngờ xảy ra trên địa bàn một số xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: N.Hoàn

Thái Nguyên là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất tính đến thời điểm hiện tại. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên, thiên tai bắt đầu từ khoảng 17h30 đến 18h cùng ngày.

Tại xã Yên Trạch, đến 21h ngày 2/5, giông lốc làm hai người bị thương gồm bà Nguyễn Thị Yến (xóm An Khế) và ông Nguyễn Thanh Chiến (xóm Đin Đeng).

Về tài sản, toàn xã ghi nhận 51 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị sập hoàn toàn tại xóm Làng Nông, 15 nhà bị tốc mái trên 70% (chủ yếu tại xóm Na Pháng và Làng Nông), và 34 nhà bị hư hỏng một phần, bao gồm cả các công trình phụ và chuồng trại.

Mưa đá gây thiệt hại tại xóm Làng Muông, xã Yên Trạch. Ảnh: N.Hoàn

Tại xã Tân Kỳ, 31 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó hộ ông Nguyễn Huy Hiền (thôn Công Tum) bị bay hoàn toàn mái nhà.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Phú Thịnh, khi Trường Tiểu học Phú Thịnh bị tốc mái 5 phòng chức năng. Mất điện cục bộ đã xảy ra tại 24 xóm trong xã...

Tại xã Phú Thịnh, giông lốc gây thiệt hại tại Trường Tiểu học Phú Thịnh với 5 phòng chức năng bị tốc mái. Ảnh: N.Hoàn

Giông lốc kèm mưa đá tại xã Phú Lạc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Ảnh: N.Hoàn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay, không khí lạnh tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp xuống, khiến Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to và lan rộng đến TP Huế.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.