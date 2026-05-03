Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ.

Dự báo, khoảng trưa và chiều 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc mưa giông mạnh do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/5, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, ngày 3/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 4/5, khu vực Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ; nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 3/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; từ chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng vùng núi phía Tây 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.